Кръщават зала "Дунав" в Пловдив на покойната председателка на Съюза по аеробика Димитрина Къндева

Тя си отиде в началото на юли 2026-а

Съветници от различни групи предлагат спортна зала "Дунав" в Пловдив да бъде преименувана и вече да се казва комплекс "Димитрина Къндева" - в памет на починалата в началото на юли т. г. председателка на Съюза по аеробика. Идеята е на Георги Титюков, Константин Георгиев, Георги Колев, Владимир Кисьов и Славчо Атанасов от "Съединени за Пловдив", Гошо Къчков от ГЕРБ, Минка Сърнешка от БСП, Александър Ракшиев и Йоно Чепилски от ПП-ДБ, Симеон Петров от "Свободен избор" и Димитър Арнаудов от "Независими за Пловдив".

Те подчертават, че Димитрина Къндева е от създателите на клуб "Аеробика АМД" през 1996 г., който израства до една от най-значимите спортни школи у нас. Тя е треньор на много състезатели, донесли отличия на страната ни, и ръководи Съюза по аеробика над 10 години. "Тя оставя след себе си не просто биография, изпълнена с професионални успехи. Тя оставя школа", е записано в предложението.

За да влезе в сила, то трябва да бъде гласувано от местния парламент.