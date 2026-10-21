Пропадна извънредното заседание на парламента

Пропадна днешното извънредно заседание на парламента след два опита за събиране на кворум. На него трябваше да се проведе изслушване във връзка с помилвания от Илияна Йотова като вицепрезидент Огнян Атанасов, хванат повторно с наркотици.

109 депутати се регистрираха при втората регистрация. 21 от "Прогресивна България" се регистрираха - точно толкова колкото отсъстваха от опозицията.

Изслушани трябваше да бъдат главния директор на ГД „Изпълнение на наказанията" главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Иванов Пенов, Васил Кирилов Кордев - началник на затвора София през ноември - декември 2022 г., началника на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода" към ГДИН, лекаря, изготвил или подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, използвано при помилването му, председателите на ДАНС и Комисията по помилването към президента на Република България, главния секретар на МВР, директора на ГДБОП и директора на Специализираната болница за активно лечение към затвора в София.

Това е второто провалено извънредно заседание на същата тема. Първото беше миналия вторник. Опозицията отново не се събра цялата, а хората на Румен Радев не се регистрираха. Днес "Демократична България" ще събират подписи за извънредно заседание утре, посветено на палежа на антени на "Старлинк" край София. Сряда е редовен пленарен ден, но тази и следващата седмица депутатите си гласуваха ваканция заради предизборната кампания.