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40-годишен си направи плантация с марихуана в Пловдив, задържаха го

Ваня Драганова

[email protected]

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Част от иззетата марихуана Кадър: МВР

При претърсване на адреса му са открити 5 почти двуметрови насаждения от рода на конопа

40-годишен пловдивчанин се направи плантация за марихуана, но беше разкрит и задържан. Това е станало при специализираната операция на служители от Пето РУ по информация за мъж, който се занимава с незаконно отглеждане, съхранение и разпространение на високорисковото вещество, съобщават от МВР.

В резултат на събраните доказателства от комплексните оперативни действия арестът е извършен миналия вторник. При претърсване на адреса му са открити 5 почти двуметрови насаждения от рода на конопа, за които мъжът полагал грижи. Иззети са и обрани от тях съцветия, подготвени за сушене. Общото тегло на конфискуваната растителна маса е около 3,2 килограма. Предстои нейното доизсушаване и представяне за химическа експертиза в сектор „Базова научно-техническа лаборатория". Материалите по образуваното досъдебно производство са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив и с постановление на наблюдаващия прокурор на задържания е повдигнато обвинение. Документирането на случая продължава.

Част от иззетата марихуана Кадър: МВР

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