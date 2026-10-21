40-годишен си направи плантация с марихуана в Пловдив, задържаха го

При претърсване на адреса му са открити 5 почти двуметрови насаждения от рода на конопа

40-годишен пловдивчанин се направи плантация за марихуана, но беше разкрит и задържан. Това е станало при специализираната операция на служители от Пето РУ по информация за мъж, който се занимава с незаконно отглеждане, съхранение и разпространение на високорисковото вещество, съобщават от МВР.

В резултат на събраните доказателства от комплексните оперативни действия арестът е извършен миналия вторник. При претърсване на адреса му са открити 5 почти двуметрови насаждения от рода на конопа, за които мъжът полагал грижи. Иззети са и обрани от тях съцветия, подготвени за сушене. Общото тегло на конфискуваната растителна маса е около 3,2 килограма. Предстои нейното доизсушаване и представяне за химическа експертиза в сектор „Базова научно-техническа лаборатория". Материалите по образуваното досъдебно производство са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив и с постановление на наблюдаващия прокурор на задържания е повдигнато обвинение. Документирането на случая продължава.