Обвиниха мъж, който мъртвопиян свил кола и я превърнал в купчина ламарина

46-годишен от горнооряховското село Стрелец е обвинен в кражба на кола и шофиране пиян. В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че през септември тази година в с. Стрелец противозаконно е отнел лек автомобил и е седнал зад волана с 3,43 промила алкохол. Мъртвопияният катастрофирал и потрошил колата. По автомобила са нанесени щети в размер на близо 1500 евро, съобщиха от полицията.

След доклад на материалите в прокуратурата той е привлечен в качеството на обвиняем. Наложена му е мярка за неотклонение «подписка».