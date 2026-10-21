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Арестуваха криминално проявен за кражба на кола кр...

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Обвиниха мъж, който мъртвопиян свил кола и я превърнал в купчина ламарина

Дима Максимова

[email protected]

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46-годишен от горнооряховското село Стрелец е обвинен в кражба на кола и шофиране пиян. В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че през септември тази година в с. Стрелец противозаконно е отнел лек автомобил и е седнал зад волана с 3,43 промила алкохол.  Мъртвопияният катастрофирал и потрошил колата. По автомобила са нанесени щети в размер на близо 1500 евро, съобщиха от полицията.

След доклад на материалите в прокуратурата той е привлечен в качеството на обвиняем. Наложена му е мярка за неотклонение «подписка».

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