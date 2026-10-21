Пеевски към премиера: Насилието води към край на това правителство

"От пълнене на касите не могат да свършат нищо за хората. Не напълниха ли касите за шест месеца", попита лидерът на ДПС.

С натиск няма да стане. Обръщам се към премиера: насилието води само към едно - към край на това правителство.

Това каза лидерът на ДПС Делян Пеевски минути след като днешното извънредно парламентарно заседание, по подобие на това миналата седмица, се провали. По-рано от ДПС обявиха, че започват национална кампания "ЩИТ за хората", "насочена към защитата на публичния ресурс на всички нива - в министерствата, държавните агенции, фондовете, държавните дружества и общините". Нашата цел е ясна: охрана на финансовия ресурс на държавата, в името на това средствата за гражданите да достигат до техните нужди, а злоупотребите да бъдат разкривани и пресичани навреме, съобщиха в понеделник от формацията.

"Крият се. Не мога да разбера г-жа Йотова защо се подведе на всичко това и не дойде да си обясни нещата. Те просто я скриха. Какво толкова се случи, какво тайно има? Да дойдат и да обяснят. Тя е била вицепрезидент, може президентът да я е накарал да подпише това нещо. Да дойде и да го каже", заяви лидерът на ДПС след като и второто поредно извънредно заседание, посветено на помилванията от президентската институция, се провали. Само 109 депутати се регистрираха при втория опит за проверка на кворума, като освен бойкота от страна на управляващото мнозинство, липсващи имаше и от опозицята.

"Управляващите са в пълна истерия. Само насилие, само използване на МВР и на специалните служби. Натиск върху кметове, върху партии. Пълно безсилие. Наблюдавам резултатите на социологическите агенции, протестите, виждам какви са притесненията им", коментира Пеевски. Той обвини управляващите, че са излъгали, че ще вдигнат доходите на хората. "Видяхте какво каза сегашният премиер преди време, че цените ще бъдат минус 15%. Те са плюс 150% - това е истината. Цените на горивата са по две и отгоре. Когато имаше назначен особен управител от правителството на Росен Желязков бяха наполовина цените, сега са по две. Хората това го виждат. Доходите намаляват, цените се увеличават. Енергията поскъпна. Няма успехи, няма нищо. Обещанията се провалиха, минаха шест месеца", каза Пеевски.

"Виждам вчера премиера супер притеснен обяснява, че някои ще докарат на власт Борисов и Пеевски, сглобката се връща. Да поспрат тези хора. Стига притеснения. Да си свършат работата. От пълнене на касите не могат да свършат нищо за хората. Не напълниха ли касите за шест месеца", попита лидерът на ДПС.

Пеевски коментира и опитите на властта да разберат кои премиерски съветници подозира за нарушения. "Спокойно, всичко ще кажем. Гледам, че навсякъде звънят - търсят кой имаме предвид. Притеснени са. Дори и вътре ( в пленарната зала - б.р.) питат мнозинството: какво имате предвид, кой имате предвид. Ще кажем кой имаме предвид. Ще говорим конкретно какво правят по министерствата, какво прави Шишков, какво правят в енергетиката, всичките касиерки в момента. Пълен провал", закани се депутатът.