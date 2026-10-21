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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23775336 www.24chasa.bg

Издирван от Швеция товарен автомобил засякоха в търновско село

Дима Максимова

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Издирван товарен автомобил установиха полицаите от Горна Оряховица при проверка в село Писарево.

Вчера униформените спрели за проверка товарната кола. Оказало се, че за автомобила има данни, че се издирва от Кралство Швеция.

Той е иззет. Уведомени са компетентните служби.

Случаите с обявени за издирване автомобили не са рядкост в региона на Велико Търново. В началото на октомври издирван автомобил бе засечен и в село Водолей.  Управлявал го 58-годишен местен жител. Той също светнал в масивите автомобилът, като изчезнал от Нидерландия. Колата бе иззета.

БМВ, също издирвано от Нидерландия, откриха в гараж във Велико Търново на 14 октомври. Автомобилът бе прибран от полицаите. 

Часове по-рано при специализирана полицейска операция униформените засякоха и товарен автомобил, ремарке и регистрационни табели, обявени за издирване от Германия.

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