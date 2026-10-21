Постигнат е огромен напредък в изпълнението на решения на ЕСПЧ, реформата е в ход

Изпълнението на решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), свързани с върховенството на закона, ефективността и независимостта на наказателните разследвания спрямо главния прокурор, развитието на съдебната реформа. Това бяха основните теми на срещата в Министерството на правосъдието между директора на Дирекция „Права на човека“ на Съвета на Европа (СЕ) Клер Оуви, заместник-министъра на правосъдието Ирена Борисова, правителствени агенти, експерти. Клер Оуви е в София в рамките на мисия на СЕ по изпълнението на конкретни решения. Разговорът с представителите на Министерството на правосъдието бе по групата дела „С.З.“, „Колеви“, „Мирослава Тодорова“.

„Експертизата на Съвета на Европа е от голямо значение за нас, а проблемите, поставени в групата дела, които обсъждаме, отдавна са предизвикателства пред държавата. Няколко правителства подред търсиха решенията, ние заложихме на приемствеността, запазихме доброто и го надграждаме“, заяви заместник-министър Борисова. Клер Оуви каза, че е постигнат огромен напредък. „Впечатлена съм от факта, че въпреки честите смени на правителства, реформата се извършва“, подчерта тя.

На срещата бяха представени заложените мерки в правителствената Програма за управление, сектор „Правосъдие“, свързани с противодействие на мрежите за „неформално влияние“ в съдебната власт, предвижданите допълнителни детайлни правила за избор на председатели на двете върховни съдилища и на главен прокурор, както и за тяхната отчетност пред обществеността.

Представителите на Съвета на Европа бяха информирани за започналите избори за нов Висш съдебен съвет, предлаганите нови правила за конкурсите и атестациите на магистратите в изпълнение на изискванията на ОИСР и на ЕК и др. „Реформата не е приключила, всички мерки са във взаимна връзка, така че да се гарантира върховенството на закона и спазването на човешките права и основните свободи“, подчерта заместник-министър Борисова.

Мисията на СЕ ще обсъди с компетентните институции и изпълнението на други решения на ЕСПЧ.