ГЕРБ: Бюджет 2026 нарушава принципите на правовата държава

"За да бъде отстранено това нарушение, "Прогресивна България" трябва да внесе закона за бюджета, което те категорично отказват да направят. Когато законът за бюджета нарушава устройствения закон, това е нарушаване на един от основните принципи в конституцията - за правовата държава".

Това каза депутатката от ГЕРБ Теменужка Петкова, след като вчера Конституционният съд отхвърли искането за отмяна в цялост на бюджета за 2026 г., но обяви за противоконституционни изменения в Закона за съдебната власт, които се отнасяха до начина, по който се определят заплатите на младшите магистрати и промените в Кодекса на труда, които се отнасят до трудовия стаж. Промените в съдебния закон и в Кодекса на труда минаха през преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

"Ако Конституционният съд беше обявил целия закон за противоконституционен, това означаваше, че това правителство трябваше да подаде оставка", каза още Петкова.