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Румен Радев: Борисов и Пеевски са изнервени, защото не могат да влизат в уродливи сглобки с жадни за власт лидери

Цветелина Стефанова

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Премиерът Румен Радев за първи път наруши принципа си да говори за политически лидери в Министерския съвет. Снимка: Румяна Тонева

Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство на безнаказаност и самозабравяне. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и действие. Те са изнервени, защото не могат вече да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори. Това каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. И припомни, че досега не си е позволявал да коментира политически лидери в заседанията на Министерския съвет, но днес за първи път нарушава този принцип.

Думите му идват след вчерашния протест. И във вторник Радев обясни, че той има за цел да изпере Бойко Борисов и Делян Пеевски, а протестиращите искали да вкарат България във война. 

Те не могат да диктуват  на правителството и губят финансови потоци. Техните лейтенанти  вече не определят обществени поръчки в държавата, а подставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното, каза още премиерът. Той очаква те да стават по-изнервени, защото всички усилия на правителството, ДАНС и МВР са катастрофирали в прокуратурата. От вчера това се променя, Сунгурларе едва ли е центъра на корупцията, но се започва с вчерашното задържане на кмета, каза още Радев. Той беше задържан заради съмнения за злоупотреба с обществени поръчки. Най-сетне се намериха достойни и смели прокурори на окръжно ниво, каза още Радев. 

Схемата започва да се разплита и очаквам това да бъде само началото. Дадох ясен знак, че няма да прикриваме грешките на другите  и ще спазваме разделението на властите и ще се движим изяло в руслото на закона. Няма да спрем докато органите не стигнат до върха на олигархичната пирамида, каза още той.

Премиерът Румен Радев за първи път наруши принципа си да говори за политически лидери в Министерския съвет.

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