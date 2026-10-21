Румен Радев: Борисов и Пеевски са изнервени, защото не могат да влизат в уродливи сглобки с жадни за власт лидери

Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство на безнаказаност и самозабравяне. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и действие. Те са изнервени, защото не могат вече да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори. Това каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. И припомни, че досега не си е позволявал да коментира политически лидери в заседанията на Министерския съвет, но днес за първи път нарушава този принцип.

Думите му идват след вчерашния протест. И във вторник Радев обясни, че той има за цел да изпере Бойко Борисов и Делян Пеевски, а протестиращите искали да вкарат България във война.

Те не могат да диктуват на правителството и губят финансови потоци. Техните лейтенанти вече не определят обществени поръчки в държавата, а подставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното, каза още премиерът. Той очаква те да стават по-изнервени, защото всички усилия на правителството, ДАНС и МВР са катастрофирали в прокуратурата. От вчера това се променя, Сунгурларе едва ли е центъра на корупцията, но се започва с вчерашното задържане на кмета, каза още Радев. Той беше задържан заради съмнения за злоупотреба с обществени поръчки. Най-сетне се намериха достойни и смели прокурори на окръжно ниво, каза още Радев.

Схемата започва да се разплита и очаквам това да бъде само началото. Дадох ясен знак, че няма да прикриваме грешките на другите и ще спазваме разделението на властите и ще се движим изяло в руслото на закона. Няма да спрем докато органите не стигнат до върха на олигархичната пирамида, каза още той.