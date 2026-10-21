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Петър Витанов обеща внимание на въпроса за помилването, но след изборите

Весела Бачева

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21 от "Прогресивна България" се регистрираха, но опозицията не се събра и кворум нямаше. Снимка: Георги Палейков

Внимание на въпроса за помилването след изборите обеща шефът на групата на "Прогресивна България" Петър Витанов. Днес за втори път пропадна заседание за изслушване по темата с помилвания от Илияна Йотова като вицепрезидент трафикант Огнян Атанасов - Петричкия Ескобар.

Витанов обеща внимание на въпроса, защото и според него "има проблем, но той не е в президентската институция".

"Те толкова много държат цялата предизборна кампания и парламентарната трибуна да се превърне в платформа за предизборна агитация и за калташка кампания. Очевидно темата не е важна за самата опозиция. Ние сме предоставили над 20 души да се регистрираме. Ако за тях това беше важна тема, щяха да си съберат хората", обясни Витанов защо не се е събрал кворум.

21 души от ПБ се регистрираха - точно колкото отсъстваха от опозицията. Така се събраха само 109 души и кворум нямаше. Имаше две регистрации, но опозицията така и не се събра цялата. Парламентът официално е в двуседмична ваканция заради предизборната кампания. "Демократична България" обаче днес ще събират подписи за ново извънредно заседание утре за запалените антени на "Старлинк".

21 от "Прогресивна България" се регистрираха, но опозицията не се събра и кворум нямаше.

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