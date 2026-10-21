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Мъж стреля с пушка по кола на кръстовище в с. Микрево. Инцидентът е станал във вторник около 00,15 ч. в района на кръстовище между ул. „Васил Левски" и ул. „Феникс". Възникнал е скандал между 62-годишен мъж от с. Микрево и 20-годишен мъж от с. Катунци, управляващ лек автомобил „БМВ".

По-възрастният мъж е отправил заплахи към 20-годишния и е произвел изстрел с ловна пушка, който попаднал в лявата джанта на гумата на автомобила.

Полицейски служители на РУ-Сандански са задържали стрелеца и оръжието е иззето.

По случая е образувано досъдебно производство.