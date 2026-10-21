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Мъж загина при пожар в жилището си в Бобов дол, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил.

През изминалата нощ, в 2.20 ч., е постъпил сигнал в РСПБЗН Бобов дол за възникнал пожар в апартамент в града. При потушаването на пожара екипът е открил в едно от помещенията трупа на 46-годишния обитател на жилището. Огънят е унищожил домакинско имущество, спасена е цялата сградата от опожаряване.

Дежурна полицейска група на РУ Бобов дол е извършила оглед на място за установяване на причините за възникването на пожара. Трупът на загиналия е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.