Делян Пеевски отговаря на Румен Радев: Той е върхът на олигархията

"Пътят е само един и той е към кабинета на министър-председателя Румен Радев. Олигархията има един връх и той се казва Румен Радев".

Така лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори на встъпителните думи на Радев от началото на днешното правителствено заседание. Премиерът каза, че "Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и действие, изнервени са, защото не могат вече да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори".

40 минути по-късно Пеевски излезе пред медиите в парламента, за да му отговори: "С интерес слушах как премиера Румен Радев разпорежда полицейски акции от кабинета си. Имаме информация, че професионалното ръководство на МВР и ДАНС постоянно е на сбирки с него. Всички тези акции - като в Белица и Сунгурларе, се разпореждат от него. Той е иззел всички функции. Според мен не знае кой е. Всичко е смесено в главата му. Гледах тази злоба, това безсилие, толкова страх от протеста вчера и изследванията на агенциите".

Думите на Радев вероятно са във връзка с двата протеста от вторник вечер: единият беше срещу управлението му, а другият - за достойно заплащане на младите лекари пред здравното министерство.

"Слушах за върха на олигархията - много ми хареса. Той трябваше да го назове, но и аз мога - върхът на олигархията са Румен Радев и Николай Копринков. Да се погледнат в огледалото в кабинета на премиера. Всичко отива при тези двама души. Може да викнат Демерджиев и той да ги разкрие с блестящия си детективски ум", каза още Пеевски.