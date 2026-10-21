Хисарски полицаи хванаха мъртвопиян моторист и без книжка

Спрели го, защото карал без регистрационни табели

Хисарски полицаи арестуваха неправоспособен мъртвопиян моторист, съобщиха от МВР.

Към 16 ч. вчера, докато осъществявали пътен контрол в село Кръстевич, униформените спрели мотоциклет без регистрационни табели. Оказало се, че 38-годишният водач няма книжка за мотора. Пробата му с дрегер пък отчела наличие на над 2,6 промила алкохол.

Мъжът е отведен за едно денонощие в полицейския арест, а моторът му е иззет в рамките на започнатото бързо производство. През деня с автомобила си се разделил и 31-годишен шофьор, хванат от служителите на реда в Стамболийски също под въздействие на спиртни напитки - около 1,7 промила. В село Нареченски бани пък асеновградските им колеги задържали 52-годишен мъж, седнал зад волана след употреба на наркотици.