"Промяната", ГЕРБ и ДБ готвят трето извънредно заседание за помилваните дилъри

"Продължаваме промяната", ГЕРБ и "Демократична България" събират подписи за трето извънредно заседание за помилваните наркодилъри. То ще е другата сряда, обяви Асен Василев, след като днес имаше втори опит за извънредно заседание за изслушване на отговорните институции за пускането на Огнян Атанасов - Петричкия Ескобар, помилван от Илияна Йотова като вицепрезидент.

Този път темата ще е разширена с втория случай на помилван, за който беше съобщено вчера. Става въпрос за Динко Господинов, познат като Динко Лудия от Сливен. Вчера в сайта "Нюз.бг" се появи интервю с Диляна Мутафчиева, която твърди, че му е бивша жена. Според нейните думи той е бил хванат, осъден, пуснат от съда за лечение, хванат втори път, докато се лекува, този път съдът не го освобождава. Тогава е помилван от Йотова. Според Мутафчиева той продължава да продава наркотици в Сливен, а полицията не реагира дори след подадени сигнали към 112. Заради това твърдение "Промяната" искат в изслушването да участва и вътрешния министър Иван Демерджиев.