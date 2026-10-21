Илхан Кючюк: Международният наказателен съд не може да бъде заложник на политически натиск

Европейската комисия трябва да активира Блокиращия статут на ЕС, за да защити Международния наказателен съд от екстериториалните последици на санкциите

На фона на нарастващото геополитическо напрежение защитата на Международния наказателен съд (МНС) е от ключово значение за утвърждаването на върховенството на закона и международното правосъдие. Това заяви Илхан Кючюк, евродепутат от „Обнови Европа", като призова Европейския съюз да предприеме конкретни правни мерки в подкрепа на Съда.

„Международният наказателен съд продължава да играе решаваща роля не само в търсенето на отговорност от извършителите на тежки престъпления, но и в утвърждаването на разбирането, че правосъдието не се изчерпва с наказанието. То е и признание за човешкото достойнство и неговата защита", заяви Кючюк.

По думите му независимостта на МНС е неразривно свързана с принципите, които Европейският съюз отстоява. Затова е необходимо европейските институции да гарантират, че международното правосъдие може да функционира ефективно, без да бъде подложено на външен политически натиск.

Кючюк призова Европейската комисия да активира Блокиращия статут на ЕС като инструмент за противодействие на екстериториалните последици от санкциите. Той подчерта и значението на засиленото европейско сътрудничество за осигуряване на условията, в които Съдът да изпълнява независимо своя мандат.

„Сега трябва да преминем от думи към конкретни правни действия. Време е Европейската комисия да активира Блокиращия статут на ЕС, за да защити МНС от екстериториалните последици на тези санкции. Трябва също да укрепим европейското сътрудничество и да гарантираме, че Съдът може да продължи работата си", заяви евродепутатът от "Обнови Европа".

Според него европейският отговор трябва да се основава на върховенството на закона, спазването на международните задължения и независимостта на съдебната система. Отстояването на тези принципи е от съществено значение за съхраняването на международния правен ред и за доверието в механизмите за търсене на отговорност за тежки престъпления.

„Международното правосъдие не трябва да бъде заложник на политически натиск. Европа трябва да застане единна в защита на Международния наказателен съд и на принципите, които той олицетворява", подчерта Илхан Кючюк.