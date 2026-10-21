Пребитият мъж от Якоруда е със синдром на Даун, счупени са му 6 ребра и 4 зъба

44-годишен мъж със синдром на Даун е със счупени шест ребра и четири избити зъба след жесток побой, а заподозреният е непълнолетен мъж от града, съобщава БНТ. Нападателят е непълнолетен от същия град.

Аспарух, известен в града като Тошко, е бил нападнат на пазара около 23:30 ч. на 7 октомври. По данни на близките му извършителят е Ариф, с когото пострадалият се познавал. 44-годишният мъж е със счупени шест ребра и е бил настанен за осем дни в болницата в Разлог.

Запис от охранителни камери показва как Аспарух излиза от заведение, след което Ариф се приближава към него и започва да го удря.

„Шест счупени ребра има. Три ребра има от едната страна, три има и от другата страна. Не може нито да сяда, нито да ляга. Всичко му пречи", разказва Мирослава Калайджиева, сестра на пострадалия.

По информация на близките двамата са били заедно в заведението във вечерта на инцидента, където имало и други роднини на Ариф. Според тях конфликтът възникнал заради груба шега. Те твърдят още, че е възможно Аспарух да е бил удрян и вътре в заведението, преди да излезе навън. Това обстоятелство предстои да бъде изяснено в хода на разследването.

„Той имаше право, примерно, ако е сгрешил нещо, да се обърне към нас. Той ни познава. Може да ни каже: предупредете го, че ме псува, но не да става и да го бие по такъв зверски начин", разказва Мирослава Калайджиева, сестра на пострадалия.

Аспарух има здравословно състояние, което затруднява говора му. По думите на семейството след побоя той изпитва болки, храни се трудно и се страхува да излиза. Близките му твърдят, че е загубил четири зъба вследствие на нападението.

Жители на Якоруда, които го познават, го описват като спокоен човек, който често помагал с почистването и поддържането на обществени места.

„Тука всяка сутрин беше, по цял ден, изхвърляше им боклука, метеше с метлата. Разчистваше всичко, чистеше", разказва Сайде Сапунджиева, жителка на Якоруда.

Семейството настоява за наказание за нападателя.

Донка Георгиева, сестра на пострадалия: „Искам справедливост за това дете. Нашето дете, където е болно, не е добре, не трябваше да се бие така с ритници, с бой, с шамари, с обувки."

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда. Видеозаписите от камерите са иззети, а предстои да бъде назначена съдебномедицинска експертиза. Предвидена е и съдебнопсихиатрична и психологична експертиза на непълнолетния обвиняем.

По данни от случая Ариф е бил задържан за 24 часа, след което е освободен. Предстои разследването да установи всички обстоятелства около побоя, включително дали в него са участвали и други лица или някой е подстрекавал нападателя.

Ако вината на непълнолетния бъде доказана, предвиденото в закона наказание може да достигне до две години лишаване от свобода.