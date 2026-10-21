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Почистват и укрепват бреговете на Янтра във Велико Търново срещу наводнения

Дима Максимова

[email protected]

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Снимка: Община Велико Търново

Почистване и укрепване на бреговите ивици на р. Янтра се извършва във Велико Търново. Целта е превенция и ограничаване на рисковете от наводнения при високи води, съобщи в публикация във фейсбук кметът Даниел Панов.
Работи се в един от най-критичните участъци на реката в урбанизираната територия на Велико Търново - в кв. "Асенов", между църквата "Свети Четиридесет мъченици" и железопътния мост.

При проливните валежи през май тази година реката рязко вдигна нивото си и потопи най-ниските зони под Царевец. На Владишкия мост течението натрупа тонове дървета, клони и наноси. Бяха нанесени сериозни щети в наводнени къщи и по улици.  

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