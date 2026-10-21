Акция на ГДБОП в община Белица, хора се събират в подкрепа на кмета

Акция на ГДБОП е започнала тази сутрин в административната сграда на Община Белица. Към момента няма официална информация от органите на реда. Неофициално се знае, че освен антимафиотите в акцията участват и други служби.

В социалните мрежи вече се коментира, че проверката е свързана със сигнали за злоупотреба с европейски средства и обществени поръчки.

Кметът на общината Радослав Ревански, който е на поста от 2015 г., е с изключен телефон. Той е заместник-председател на ДПС и сочен за един от най-доверените хора на Делян Пеевски.

Пред община Белица вече се събират хора в подкрепа на кмета.

Вчера бе задържан кметът на Сунгурларе след акция на МВР заради съмнения за незаконно провеждане на обществени поръчки.

Днес премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на МС заяви, че „схемата се разплита". "Липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство на безнаказаност и самозабравяне. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и действие. Те са изнервени, защото не могат вече да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори", коментира Радев.

"Пътят е само един и той е към кабинета на министър-председателя Румен Радев. Олигархията има един връх и той се казва Румен Радев".

Лидерът на ДПС Делян Пеевски пък му отговори: "С интерес слушах как премиера Румен Радев разпорежда полицейски акции от кабинета си. Имаме информация, че професионалното ръководство на МВР и ДАНС постоянно е на сбирки с него. Всички тези акции - като в Белица и Сунгурларе, се разпореждат от него. Той е иззел всички функции. Според мен не знае кой е. Всичко е смесено в главата му. Гледах тази злоба, това безсилие, толкова страх от протеста вчера и изследванията на агенциите".

Думите на Радев вероятно са във връзка с двата протеста от вторник вечер: единият беше срещу управлението му, а другият - за достойно заплащане на младите лекари пред здравното министерство.

"Слушах за върха на олигархията - много ми хареса. Той трябваше да го назове, но и аз мога - върхът на олигархията са Румен Радев и Николай Копринков. Да се погледнат в огледалото в кабинета на премиера. Всичко отива при тези двама души. Може да викнат Демерджиев и той да ги разкрие с блестящия си детективски ум", каза още Пеевски.