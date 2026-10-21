Иззеха 1572 литра алкохол с неясен произход при проверки в Добричко

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 1500 литра ракия без документи и бандерол откриха митничари в специализиран обект и два частни имота

Общо 1572 литра алкохол с неясен произход и качество иззеха митнически служители при проверки в няколко свързани обекта в района на Добрич. Част от напитките били без български акцизен бандерол и без необходимите документи по Закона за акцизите и данъчните складове, съобщават от Агенция "Митници".

Проверките били извършени от мобилен екип на Централното митническо управление след анализ на риска. Митничарите направили контролна покупка на 50 литра алкохол, обявен за ракия, от специализиран малък обект за дестилиране. При проверката обаче установили, че напитката е донесена от частен имот в близост.

При последвалите действия в обекта били открити още 26 литра алкохол без документи. В частен имот на същото лице проверяващите намерили 1063 литра наливен алкохол – различни видове ракия от сливи, грозде, кайсии и праскови, според надписите върху бутилките и тубите.

Паралелно били проверени частен имот и съседен специализиран малък обект за дестилиране, собственост на друго лице. Там митническите служители установили още 433 литра алкохол без документи за произход.

Общото количество на иззетия алкохол е 1572 литра. Напитките били съхранявани в пластмасови туби и стъклени бутилки.

По двата случая са образувани досъдебни производства, които се водят от разследващи митнически инспектори под надзора на Районната прокуратура в Добрич. При проверките са установени и осем нарушения на ЗАДС, за които са съставени актове.

Акцията е част от засиления контрол на мобилните митнически екипи в района на Митница Варна. При друга подобна проверка митничарите вече задържаха 1606 литра ракия без акцизни документи и с неясен произход и качество.