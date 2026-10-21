Осъдените в област Добрич най-често са за престъпления на пътя или за дрога

Осъдени в съдилищата в област Добрич за общоопасни престъпления са 361 лица, или 61.1% от общия брой на наказаните престъпления, сочат данните на регионалната статистика за м.г. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 336, или 59.7% от общия брой на осъдените лица. В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията - 238, или 65.9% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 223 лица, или 66.4% от осъдените за извършени общоопасни престъпления. Престъпленията, свързани с наркотици, завършили с осъждане през 2025 г., са 112, а наказаните за тях лица са 103.

С осъдителна присъда са приключили делата за 106 извършени престъпления против собствеността (17.9% от всички престъпления, завършили с осъждане). Осъдени са 118 лица, или 21.0% от общия брой на осъдените през 2025 година. Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество с 68.9% относителен дял от престъпленията против собствеността и 12.4% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане в област Добрич. С осъдителна присъда са приключили делата за 73 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 85. По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2025 г. за 5 грабежа са осъдени 6 лица. За извършени 9 измами са осъдени 11 лица, или 9.3% от осъдените за престъпления против собствеността.

През 2025 г. са осъдени още за извършването на престъпления против личността - 41 лица (7.3%); престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации, и лица, изпълняващи публични функции - 24 лица (4.3%), от които 10 лица са осъдени за незаконно преминаване през граница; документни престъпления - 16 лица (2.8%); престъпления против стопанството - 14 лица (2.5%);престъпления против брака, семейството и младежта - 4 лица (0.7%); престъпления против реда и общественото спокойствие - 4 лица (0.7%).

Броят на осъдените мъже е 513, или 91.1% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете във възрастовите групи 30 - 39 години - 146 лица (28.5%) и 40 - 49 години - 99 лица (19.3% от общия брой на осъдените мъже).

Осъдените жени са 50 като най-голям е делът им във възрастовата група 30 - 39 години – 13.

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2025 г. те са 415, или 73.7% от общия брой на осъдените лица.Наказанието глоба е наложено на 79 лица (14.0% от всички осъдени), а пробация - на 69 лица (12.3%).