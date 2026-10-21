"Дързостта на царете", интериорният 3D мапинг отново оживява историческия храм "Св. Димитър" в Търново

Славната история на династията на Асеневци и Второто българско царство оживява в историческата църква „Св. Димитър" във Велико Търново с интериорния 3D мапинг "Дързостта на царете".

Излъчванията на спектакъла в храма ще са от 22 до 26 октомври т.г., по повод 841 години от въстанието на Петър и Асен, и възобновяването на българското царство.

Визуалното преживяване във вътрешността на историческата църква, където е обявено въстанието, пренася зрителите през епохата на хан Крум и цар Симеон, битката при Беласица, трагичната съдба на Самуиловите войници и съдбоносния Димитровден на 1185 г.

Впечатляващият проект имаше премиера м.г. и веднага се превърна в новата туристическа атракция на старопрестолната столица. От 22 до 26 октомври включително, от 9.30 до 17.30 ч., на всеки 20 минути ще има прожекции в храма.

Спектакълът е безплатен срещу билет за музейния обект (който важи и за църквата „Св. 40 мъченици" същия ден), съобщиха от Регионалния исторически музей.

На Димитровден достъпът до църква "Св. Димитър" и прожекциите са с напълно свободен вход.

Впечатляващата мултимедийна инсталация "Дързостта на царете" е разработена от Elektrick.me - компания, която работи в сферата на анимацията, 3D мапинга, сценичния дизайн и интерактивните преживявания вече 16 години и има над 800 реализирани проекта в България, Китай, Саудитска Арабия, Казахстан, Кувейт, Франция, Япония, Германия, Сингапур.

Проектът е инициатива на Община Велико Търново с подкрепа на Регионалния исторически музей.