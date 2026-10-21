С тържествена клетва ученици от ОУ „Ангел Кънчев" станаха част от Детското полицейско управление

С тържествена церемония днес в Основно училище „Ангел Кънчев" беше открито Детско полицейско управление. Инициативата се реализира в партньорство с Министерството на вътрешните работи и има за цел да запознае учениците с дейността на полицейските служители, правилата за безопасност и значението на личната отговорност.

На събитието присъстваха заместник-кметът на община Русе Енчо Енчев, началникът на Регионалното управление на образованието Магдалена Ананиева, директорът на Областната дирекция на МВР – Русе старши комисар Петър Ванев, началникът на Първо районно управление главен инспектор Мирослав Тодоров и директорът на секретариата на областната структура на БЧК Антоанета Ябанозова. Сред гостите бяха още представители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", сектор „Пътна полиция" и Базовата научно-техническа лаборатория.

„Да познаваш закона е важно, но още по-ценно е да разбираш защо той съществува и как защитава всеки от нас. Детското полицейско управление ще даде на учениците възможност да видят отблизо какво стои зад униформата – отговорност за чуждата безопасност, готовност за действие и решения, от които понякога зависи човешки живот. Вярвам, че наученото тук ще остане с тях далеч след края на обучението и ще им помага да бъдат хора, на които другите могат да разчитат", заяви заместник-кметът Енчо Енчев.

В рамките на церемонията директорът на училището Жулиета Чавдарова представи педагогическия екип и прочете декларацията за партньорство между образователната институция и полицията. Документите, с които официално беше поставено началото на съвместната дейност, бяха подписани от директора на училището и началника на Първо районно управление главен инспектор Мирослав Тодоров.

Младите доброволци положиха и клетва, с която поеха ангажимент да бъдат отговорни, честни и съпричастни към околните. След нея директорът Жулиета Чавдарова и главен инспектор Мирослав Тодоров връчиха символично светлоотразителни жилетки на двама от участниците.

В рамките на обучението си децата ще имат възможност да се срещнат с представители на различни служби, да се запознаят с особеностите на тяхната работа и да придобият практически умения за реакция при рискови ситуации. Заниманията ще обхващат теми, свързани с безопасността на движението, превенцията на престъпността, оказването на първа помощ и действията при извънредни обстоятелства.