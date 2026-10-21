Арестите в Сунгурларе заради обществени поръчки за ремонт на пътища

Обществени поръчки от послединте две години са били в основата на арестите в община Сунтгурларе, при които във вторник бе задържан кметът Димитър Гввазов от ДПС. Освен него в ареста била и одиторката на общината и експерт по обществените поръчки. По неофициална информация те били свързани с ремонт на общински пътища,

Имало е и четвърти арестуван във връзка с обществените поръчки, но в последствие е бил освободен. Засега не е ясно дали е раблотил в общината или е външен човек.

Димитър Гавазов спечели изборите през 2023 г. като кандидат на ДПС с близо 56% от гласовете. По професия той е инженер лесовъд и преди да стане кмет е работел в горския сектор в администрацията на полупланинската община, която е сред най-бедните в Бургаска област.