Борисов отговаря на Радев: Преди дни се чухме и нямаше лошо отношение

Учудвам се от думите на Радев, защото само преди няколко дни говорихме по телефона, след това бяхме заедно на КСНС и не съм забелязал такова отношение. Но явно след един протест, който изобщо не е организиран от нас, а беше и срещу нас, и падането на рейтинга на правителството се търси подходяща дъвка - Борисов и Пеевски. С колегата Пеевски не съм се чувал от месеци, камо ли да се виждам, за да ни слагат в един пакет. Всяка партия си е за себе си.

Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на встъпителните думи на премиера Румен Радев от началото на днешното правителствено заседание. Радев каза, че "Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и действие и са изнервени, защото не могат вече да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори", както и за върха на олигархичната пирамида.

"Разпознавам се в думите "арогантно говорене". Не считам, че опозицията в наше лице говори арогантно. Ако е арогантно да кажеш, че нафтата от 2 лв е станала 2,20 евро - разбирам. Предишната седмица в парламента каза, че го развеселявам. И мислех, че го веселя по този начин. Сметките за ток ще са с 30-40% по-високи този месец. Искат 34% увеличение на газа и то ще отиде директно в топлофикациите и цялото производство, защото и хлябът се пече с газ", продължи Борисов.

Той призова премиера да се захване "със задачите, които има". "Това в момента - като няма хляб, ще предложа зрелища, работи до едно време. Казвам го със загриженост", обясни Борисов.

Бившият премиер обеща да коментира бюджет 2027 г., но след като ГЕРБ го получи и се запознае добре с него. Засега има само заявки. Борисов обаче благодари на финансовия министър Гълъб Донев, че е казал на хората, че увеличението на цените не е заради еврото. Вчера Конституционният съд отмени частично бюджет 2026 - изменения в Закона за съдебната власт, които се отнасяха до начина, по който се определят заплатите на младшите магистрати, и промените в Кодекса на труда, които се отнасят до трудовия стаж. ГЕРБ искаха да целият бюджет да бъде обявен за противоконституционен. Сега следва законът да бъде преработен, но тази сутрин депутатката от ГЕРБ Теменужка Петкова обяви, че управляващите отказват.

"Това е прецедент - всяко правителство ще може да вкарва какъвто дефицит в бюджета иска. Това е арогантно към финансите и към основния закон", каза Борисов.

Той отказа да коментира полицейските акции в Белица и Сунгурларе. По непотвърдена информация е задържан кметът на Белица и заместник-председател на ДПС Радослав Ревански. Борисов обясни, че той не е коментирал дори когато полицията влезе в Община Враца, ръководена от кмета на ГЕРБ Калин Каменов.

Лидерът на ГЕРБ отново заяви, че "непоискана подкрепа" няма да дава на президентските избори. На въпрос дали той самият ще гласува обясни, че събота и неделя има национална академия, на която ще бъде представен "кабинета в сянка" - 18 министерства, за всяко по 5-6 младежи.

Очаквайте подробности!