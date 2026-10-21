"Прогресивна България" за решението на КС: Победа за финансовата стабилност на държавата

Точно хората, които системно закъсняваха, ползват закона като бухалка. Това не е загриженост, а форма на политическо лицемерие, заяви Стефан Белчев

За нас това решение на Конституционния съд е категорична победа за финансовата стабилност на държавата и пълен крах на опитите на опозицията да саботира фискалната политика.

Това каза председателят на комисията по бюджет и финанси в НС Константин Проданов след като по-рано днес Конституционният съд реши да не отхвърля наложения от властта и мнозинството на "Прогресивна България" бюджет за 2026 година.

КС на практика потвърди това, което казахме от самото начало, когато се приемаше закон за бюджета - че той е законосъобразен, а фискалната рамка да държавата е стабилна и валидна, настоя депутатът. Той подчерта, че съдът е отхвърлил "безотговорните искания на опозицията целият бюджет да бъде обявен за противоконституционен".

"Беше заложен бюджет от 5,7% като пряко следствие от безотговорната финансова политика на правителствата преди нас, на тежкото наследство и на .нашата решителност да извадим фактите наяве - за огромните задължения, натрупани от предходните правителства, за укриваните фактури, отлагането на разходи и т.н. Няма как истината за финансовото състояние на държавата да бъде противоконституционна", настоя той. След това започна да чете цитати от решението, с което Конституционният съд остави финансовата рамка за 2026 г. в сила. Според Проданов КС директно казва, че "числата са такива каквито са", а приетият след началото на годината бюджет отразява случили се или предпоставени факти.

Той определи като връх на политическата безотговорност опитите на опизицията да създава пречки пред фискалната им политика.

Шефът на бюджетната комисия смята за правилно решението на КС да отклони протеста на опозицията за минималната заплата, тъй като междувременно Министерството на финансите, МТСП, синдикатите и работодателите са изработили нов механизъм за нейното определяне. И настоя, че с новите текстове категорично опровергават внушенията, че доходите ще бъдат замразени за 2027 г. Сега вече имало механизъм който гарантирал справедливо и адекватно нарастване на доходите, съобразено с икономическите реалности.

За "Прогресивна България: съдът не се е произнесъл по същество срещу реформата за трудовия стаж, а е приел, че тя попада в дискрецията на законодателя. Текстът е отменен, защото не поражда финансови последици за 2026г.. Проданов напомни, че разпоредбата за трудовия стаж е трябвало да влезе в сила от 1 януари 20227 г., по предложение на лидера на ПП Асен Василев. Идеята на мнозинство обаче била това да се случи от септември 2026 г.

Проданов коментира и констатацията на съда за заплатите на магистратите и обявяването на части от бюджета за противоконституционни и обеща да се съобразят с нея. Той обаче оправда текстовете с обществения интерес, логично било преразглеждането на автоматизмите в редица сектори след замразяването на депутатските заплати.

Председателят на икономическата комисия в НС Стефан Белчев от ПБ също се спря на цитати от решението на КС. „В последните години е налице системно неизпълнение от Народното събрание на задължението му да приема своевременно Закона за държавния бюджет, без обаче това да му попречи да приема закони, чрез които увеличава разходите в държавния бюджет за цялата бюджетна година, както и да залага автоматични механизми за извършване на разходи", каза той и даде други текстове, които според него са "недвусмислена присъда относно безотговорността на опозицията". Депутатът напомни, че бюджетът за съответната година трябва да се внася до 31 октомври. "Истината е, че от 2014 г. насам този срок бе превърнат в досадна писмена формалност. Газен е от колегите от ГЕРБ поне 5 пъти. Точно хората, които системно закъсняваха, ползват закона като бухалка. Това не е загриженост, а форма на политическо лицемерие", отговори той задочно на обвиненията от най-голямата опозиционна партия.

„Решението на Конституционния съд е взето с единодушие от 11 души, включително тези, които не са назначени от тогавашния президент Радев", напомниха от ПБ, с което отхвърлиха обвиненията, че решението е взето под политически натиск.

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