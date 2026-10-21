Димитър Стоянов: Българската авиация ще лети по-често над Черноморието

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Българската авиация ще бъде активирана по-често по Черноморското крайбрежие, като наблюдението ще обхваща териториалните води на страната. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти в София.

По-рано той участва в събитие във Военния клуб по повод 145-ата годишнина от основаването на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров".

„Това не трябва да притеснява българските граждани. Водим усилено наблюдение над териториалните води на България", заяви министърът.

По думите му първите полети с новата безпилотна система са били извършени вчера. Стоянов подчерта, че важното е тя да бъде използвана от българските въоръжени сили. Той припомни и наличието на разузнавателния самолет „Посейдон", който ще изпълнява мисии, докато това е необходимо, предава БТА.

Министърът коментира и случая с кораба „Челси 3", поразен от дронове. По думите му Военната прокуратура води досъдебно производство, а в момента се извършва оглед и се търсят отломки от безпилотни летателни апарати.

„Нека да приключат дейностите и тогава може да има повече информация", посочи Стоянов.

Той уточни, че останките, за които се появиха съобщения предишния ден, тепърва ще бъдат идентифицирани. Предстои да се установи дали са части от кораб, дрон или друг предмет. Министърът отбеляза, че при взрив винаги остават отломки.

На 13 октомври премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу два кораба в Черно море. Единият плавателен съд потъна, а другият беше изтеглен до пристанището в Бургас.