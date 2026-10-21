Дунав падна до исторически минимум край Русе, десетки кораби чакат по-високи води

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Нивото на Дунав в българо-румънския участък е безпрецедентно ниско. При Русе водният стоеж е достигнал минус 145 см спрямо условната кота нула – със 72 см под предишния рекорд от 2003 г. Това съобщи изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав" Ивелин Занев.

„Все още сме в изключително критична хидроложка ситуация, която наблюдаваме", заяви той по време на международна конференция в Русе, посветена на 70-годишнината на агенцията.

Във фарватера на реката няма заседнали кораби, но десетки плавателни съдове изчакват на различни места в българо-румънския участък покачване на водите.

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Натова поздрави екипа на агенцията за дългогодишната работа по поддържането на корабоплавателния път въпреки климатичните предизвикателства, предава БТА.

„Държавата в лицето на изпълнителната агенция си върши работата, но понякога климатът е по-силен и от нас", коментира тя.

Натова посочи, че по съвместния с Румъния проект FAST Danube 2 са предвидени краткосрочни мерки, които да осигурят непрекъсваемост на корабоплаването през 94% от годината. В момента от румънска страна текат процедури за избор на изпълнител.

Проектът предвижда удълбочаване на корабоплавателния път и изграждане на хидротехнически съоръжения, обясни Ивелин Занев. Сред тях са напречни и надлъжни буни, както и шеврони – съоръжения с У-образна форма, които насочват течението и укрепват бреговете на островите.

„Проектът вече е в процес на реализация. Строителство може да започне веднага след сключване на договора с изпълнителя, когато самият договор влезе в сила", каза Занев.

Председателят на Дунавската комисия и заместник-министър на външните работи Христо Полендаков подчерта значението на международното сътрудничество за справяне с екстремните колебания на водните нива.

По думите му десетте постоянни представители на организацията са излезли с общо заявление, в което са описани конкретни действия при подобни кризи. Документът обхваща както ниските води през летните месеци, така и риска от високи нива през зимата.

Полендаков посочи, че държавите си сътрудничат при организирането на съвместни действия и ранни предупреждения, за да се предотвратяват аварии и засядане на кораби в плитките участъци.

Според Натова и Полендаков се обсъжда и изграждането на допълнителни хидротехнически съоръжения по българо-румънския участък. Реализирането им обаче изисква значителен финансов ресурс.

По повод 70-годишнината на агенцията конференцията започна и с официална церемония по валидиране на специална пощенска марка.