Димитър Стоянов: Успехът е за тези, които умеят да се адаптират и мислят стратегически

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Светът се променя бързо, а успехът принадлежи на хората, които умеят да учат, да се адаптират и да мислят стратегически. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на тържественото събрание по повод 145-ата годишнина от създаването на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров". Церемонията се състоя в Централния военен клуб в София.

Обръщайки се към курсантите и студентите, министърът ги призова да запазят самочувствието си, защото са част от общност с традиции, знания и потенциал да бъде сред най-добрите.

„Вашето поколение ще трябва да взема решения в среда, в която технологичното превъзходство, информацията и бързината на реакция ще имат все по-голямо значение", посочи Стоянов.

Той подчерта, че сигурността на България и съюзниците ѝ в НАТО и Европейския съюз зависи не само от модерните въоръжени сили и съвременната техника, но преди всичко от добре подготвени хора. Необходими са специалисти със знания, характер, критично мислене и готовност да вземат отговорни решения в сложна и непредвидима среда, предава БТА.

Именно в подготовката на такива кадри се крие стратегическата роля на Военноморското училище, отбеляза министърът.

Стоянов се обърна и към преподавателите, като подчерта, че зад всеки подготвен офицер и всяко научно постижение стоят професионализмът, отдадеността и постоянството на хората, които предават знания и изграждат личности.

Министърът определи ВВМУ като еталон за професионализъм и достойнство и като незаменим стожер на българската морска държавност.

„145 години са не просто историческа равносметка, те са свидетелство за последователност, устойчивост и способност да се отговаря на предизвикателствата на всяка нова епоха", заяви Димитър Стоянов.