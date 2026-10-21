Полицията в Монтана разследва телефонна измама за 45 000 евро

Сигналът за престъплението е подаден на 20.10.2026 г., след като потърпевшата споделила с близките си. В края на септември 64-годишна жена от село Смоляновци получила заплашително обаждане по телефона от непознат мъж. Веднага след това с нея се свързал друг мъж, представящ се за „инспектор Кирилов", който я убедил, че трябва да помогне на полицията за задържането на банкови измамници. Жената последвала инструкциите на мнимия полицай, като прехвърлила спестяванията си в друга банка и увеличила лимитите за теглене на дебитните си карти. До 11.10.2026 г. изтеглила от банкомати в гр. Монтана общата сума от 45 000 евро. Съгласно указанията на следващия ден отпътувала до гр. Крайова, Румъния, където оставила парите, скрити в яке, до контейнери за смет. По случая в РУ - Монтана е образувано досъдебно производство по чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс.

ОДМВР - Монтана напомня на гражданите, че полицията никога не иска пари по телефон за оказване на съдействие.