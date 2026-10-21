Русе събира европейски и дунавски партньори за бъдещето на корабоплаването по Дунав

Международна конференция, посветена на 70-годишнината на ИАППД, поставя във фокус климатичните промени и модернизацията на инфраструктурата

Русе е домакин на международната конференция „Предизвикателства и перспективи за развитието на корабоплаването по река Дунав", организирана от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав (ИАППД). Форумът е посветен на 70-годишнината от създаването на институцията и е включен в официалната програма на Българското председателство на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион през 2026 г.

В хотел „Рига" се събраха представители на европейски и международни институции, на дунавски администрации, държавната и местната власт, както и партньорски организации, за да обсъдят възможностите за развитие на корабоплаването и общите решения за бъдещето на реката.

Сред официалните гости бяха кметът на община Русе Пенчо Милков, заместник-министърът на транспорта и съобщенията с ресор воден транспорт Анна Михнева-Натова, заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков, заместник областният управител д-р Валери Йорданов, европейският координатор за транспортния коридор „Рейн – Дунав" Маргарида Маркеш, генералният директор на Секретариата на Дунавската комисия Манфред Зайц и др.

В приветствието си към участниците кметът Пенчо Милков подчерта нарастващото значение на Дунав за европейската свързаност, устойчивия транспорт и икономическата конкурентоспособност. Той постави фокус върху предизвикателствата, свързани с климатичните промени, поддържането на плавателните условия и необходимостта от модернизация на инфраструктурата. „Като важен транспортен, логистичен и индустриален център по поречието на Дунав, градът ни има потенциал да бъде още по-значим участник в развитието на европейските транспортни коридори. Но за да се случи това, са необходими инвестиции в инфраструктурата и силно партньорство между държавните институции, местните власти, бизнеса и нашите съседи от другата страна на реката", заяви Милков.

По думите му сложните задачи пред дунавското корабоплаване изискват координирани действия и дългосрочни решения, които да гарантират по-добри условия за транспорт и да разкрият допълнителни възможности за икономическо развитие на региона. По повод 70-ата годишнина Милков връчи на Изпълнителния директор на ИАППД Ивелин Занев почетен плакет с благодарност към всички служители на агенцията за професионалната им работа.

Приветствия към участниците поднесоха и другите официални лица. В изказването си Занев обясни, че зад безопасното корабоплаване стоят постоянни наблюдения, хидрографски измервания, поддържане на корабоплавателния път, навременна информация и готовност за работа при различни хидрологични и метеорологични условия.

Заместник-министър Натова аргументира тезата, че предизвикателствата пред корабоплаването са общи и изискват споделена визия и съвместни усилия. Сред основните приоритети тя открои осигуряването на целогодишна плавателност и подчерта значението на надеждната информация за безопасното и ефективно използване на водния път. Христо Полендаков акцентира върху вложенията в развитието на река Дунав, които се възвръщат многократно чрез икономически растеж, свързаност и нови възможности. Д-р Валери Йорданов изтъкна, че потенциалът на Дунав трябва да се превърне в конкретни резултати чрез модерна инфраструктура, по-ефективен транспорт и привличане на инвестиции.

По време на конференцията се състоя церемония по валидиране на пощенска марка, посветена на 70-годишнината на ИАППД. Тя е създадена по проект на проф. Георги Янков – ректор на Националната художествена академия. Дизайнът представлява съвременна композиция, в която са вплетени географската карта на България и река Дунав.

След това дискусионната програма постави във фокус няколко ключови въпроса – как да се гарантира надеждна и целогодишна плавателност на Дунав, какви мерки са необходими за адаптиране към климатичните промени, къде трябва да бъдат насочени инвестициите с най-голям ефект и как стратегическите цели да се превърнат в конкретни действия през следващите години.

Честванията на 70-годишнината на ИАППД продължават утре с церемония по именуване на два нови технически плавателни съда – един за българската агенция и един за румънската речна администрация AFDJ. Основната им задача ще бъде обслужването и поддръжката на бреговата навигационна сигнализация в общия българо-румънски участък на река Дунав.