Митрополит Йоан отслужи молебен за 145 години на Военноморското училище

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Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отслужи тържествен молебен в столичния храм „Св. Неделя" по повод 145-ата годишнина от основаването на Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров".

„145 години на ВВМУ е една сериозна годишнина, която поставя пред нас един морален, православен и полезен дълг", каза владиката. Той призова да бъдат почетени хората, посветили живота си на военната наука и военното дело.

Митрополит Йоан подчерта значението на Морската академия за подготовката на специалисти за Военноморските сили, търговския флот, пристанищната администрация и различни инженерни направления.

„Тези хора заслужават нашето уважение", заяви той.

В словото си архиереят акцентира и върху отговорната мисия на военните лекари, като отбеляза, че те заемат изключително място в българското общество.

Митрополит Йоан поздрави курсантите от името на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Патриархът е трябвало да отслужи молебена, но в момента е на посещение в Света гора – Атон.

В знак на признателност началникът на ВВМУ флотилен адмирал проф. Калин Калинов връчи на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан почетен плакет на училището, предава БТА.

Честването в София започна с шествие от кръстовището на булевардите „Витоша" и „Патриарх Евтимий", което завърши пред храм „Св. Неделя". Годишнината продължава да бъде отбелязвана с празнично събрание в Централния военен клуб.

ВВМУ „Никола Й. Вапцаров" е първото техническо висше учебно заведение в България и утвърден център за подготовка на кадри за Военноморските сили, морската индустрия и гражданското корабоплаване. През своята история академията съчетава традиции и иновации в обучението на поколения офицери и специалисти.

През май 145-ата годишнина на Морската академия беше отбелязана и във Варна.