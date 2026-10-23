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Експертиза ще каже виновен ли е Румен Атанасов, убил с бентлито си работник на АМ "Тракия"

Димитър Мартинов

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Тежката катастрофа на "Тракия" стана на 13 октомври. СНИМКА: Магистрала Тракия

Сложна експертиза ще каже виновен ли е 61-годишният Румен Атанасов за катастрофата, при която с бентлито си той уби работник на "Автомагистрали". Мъжът обезопасяваше АМ "Тракия" след друг инцидент на 27-мия км, когато луксозното превозно средство на Атанасов го блъсна.

Катастрофата стана на 13 октомври около 14,30 часа в платното за София. Първо се ударили 2 коли. Шофьорите били в аварийната лента и попълвали двустранен протокол. След това се блъснала трета кола. На място дошла и полиция, както и двамата служители на "Автомагистрали"- пътноподдържащата фирма в участъка, които са започнали да обезопасяват участъка на инцидента с пътни бализи.

Тогава бентлито на Атанасов се ударило в колите. Той блъснал и двамата работници. Единият починал на място, а другият е със счупен крак. 

От прокуратурата са назначили сложна експертиза. Тя трябва да установи позициите на другите 3 коли, виждал ли ги е Атанасов, имало ли е вече сложени знаци за ограничение на движението, както и дали директно е ударил работниците или първо се е забил в някоя от паркираните коли.

61-годишният мъж не е задържан или обвинен. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Той има участие в 4 фирми, като основната му дейност е производството на арматура.

"Атанасов има малък цех в някогашния домостроителен комбинат на "Цариградско шосе" в Пловдив. Изкупува метали и ги преработва до арматурни заготовки", обясниха хора от бранша.

Тежката катастрофа на "Тракия" стана на 13 октомври. СНИМКА: Магистрала Тракия

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