Да има ли ЕС единна армия - Андрей от Немската гимназия с 1-о място по дебати в Берлин

Иска да стане стоматолог като баща си и да открива чрез технологиите нови методи за лечение

Трябва ли да бъде въведена единна армия за Европейския съюз?

Изключително сложно е. Само една страна да наложи вето, идеята се проваля. Държавите ще загубят своя суверенитет, важни са националните армии. Пък и ще се създаде дублираща структура на НАТО, за която ще се похарчат много пари.

Тази позиция защитава 12-класникът Андрей Манов от столичната 91-а немска гимназия на състезанието “Младежта дебатира” в Берлин. И от четирима финалисти - момче от Литва и момичета от Полша и Италия, Андрей е №1. Литовецът защитавал същата теза, девойките - противоположната. За голямото състезание Андрей заминал с още една българка -Славея Минчева от Варна, тя стигнала до полуфинала.

“Когато влязох в препълнената зала,

изпитах някакъв страх да не се изложа,

да не направя нещо не като хората, въпреки че съм минал вече през толкова много дебати”, признава абитуриентът. Но “колеги”, които участвали миналата година в немския вариант на състезанието, го насърчили и успокоили. Посъветвали го да се освободи от стреса, защото всички са впечатлени от това, което прави заедно с останалите финалисти - свободно да дебатира, и то на чуждия немски език. И той уверено излязъл на сцената.

2 октомври: Награждаване на финалистите във Федералното министерство на външните работи на Германия, Берлин СНИМКА: ДИРК ЕНТЕРС

Пътят му до престижното тридневно състезание в Берлин тръгва от участие в училищния кръг по дебати в Немската гимназия през февруари миналата година. Да се включи, го убедил учителят по история. Уверил го, че има добри шансове да отиде напред и ще му бъде полезно за в бъдеще. Последвал онлайн кръг, който е между всички училища в България с интензивно изучаване на немски. От 28 ученици продължили 16 към следващия кръг във Варна, а 8 стигнали до полуфинала в София.

Финалът у нас се провел в резиденцията на немското посолство. Първенците участват в европейската седмица в Берлин, на която се състезават ученици от цяла Европа, които изучават интензивно немски език. Андрей създал много познанства, потопил се в различни култури.

Всички трябвало да представят нещо типично за страната си. Андрей и Славея занесли суджук и луканка, розови мускали и картички с прекрасни кътчета от България.

Като бивш участник вече има право да ходи на семинари, курсове, да развива знанията си за културата на дебатиране.

Получил правото да участва и като жури

Андрей е отличник по всичко. Ученик е в една от двете немски паралелки в гимназията, които в края на средното образование дават две дипломи - българска и немска. Защото учи по немската система с немски преподаватели, ще държи шест немски изпита - три писмени през февруари и три устни в края на април. Ако се е представил добре на немските, ще държи държавен зрелостен изпит само по български език и литература. В противен случай трябва да се яви и на втори.

Първенецът по дебати има интерес към биологията и химията и иска да учи дентална медицина. Възхищава го как съвършено работи човешкото тяло и иска да научи повече как функционира организмът. Вълнува го как възникват заболяванията и как може да се предпазим.

“Баща ми е зъболекар. Той може много да ми помогне да усвоя занаята, да ми даде изключително важни съвети, в практиката може изключително много да ми помогне и искам да се възползвам от тази възможност”, казва мъдро младият мъж. Смята, че има голям смисъл в лекарската професия.

Привличат го както директната работа с пациенти, така и академичното израстване

“Интересно е да се открият нови зъболечения с новите технологии, с бързото развитие на изкуствения интелект, с цялата роботика. Леченията трябва да са по-ефективни, за да предоставим тази възможност и на по-бедни хора. Като цяло има много пътища, по които може да се тръгне в развитието на тази професия, и затова я намирам за много интересна, удовлетворяваща и смислена”, казва още отличникът. Вече е избрал и къде ще учи за зъболекар - в университета Ludwig Maximilian в Мюнхен. Знае, че висшето училище е престижно, с богата история. Ориентирано е и към академичното развитие, и към развитието на нови технологии и иновации.

Въпреки сериозните си ангажименти за 18-те си години Андрей намира време да играе тенис, да ходи на фитнес, да чете, да слуша музика и, разбира се, за приятелите си. Най-вече за приятелката си Елица, с която са в един клас, имат намерение да заминат заедно за следването в Германия. Нейното влечение е към биотехнологиите. Андрей търси баланса във всекидневието си - да е продуктивен, но и да отделя време за близките си.