Властелините на дроновете в Българската армия (Видео)

Тихо и полека Сухопътните войски се въоръжиха със задължителните за съвременната война машини

Българската армия от години е изостанала технически, а модернизацията, когато се случва, обикновено е свързана със скандали. Това е нещо като устойчив стереотип в общественото мнение. Вероятно по-често пъти е заслужен.

За едно нещо обаче този стереотип определено не е верен. За последните 3 години тихичко и полека Сухопътните войски взеха, че се оборудваха с всички видове дронове, за които обикновено слушаме по новините -

камикадзета, баражиращи, разузнавателни и какви ли още не

“Винаги може да се иска още и още, но по отношение на Тунджанската бригада всички нужди от дронове и хора, които да ги управляват, са удовлетворени”, категоричен е бригаден генерал Мирослав Костадинов, командир на бригадата.

Специално за “24 часа” той демонстрира способностите на хората си от 31-и механизиран батальон в Хасково. Те спокойно могат да бъдат определени като властелините на дроновете в Българската армия - спечелиха състезанието на Сухопътни войски.

А дроновете, оказва се, са

единственото нещо в армията, за което всеки има право на мнение

И това не е майтап. Редникът, който е оператор, следи технологичните новости и може да даде своите препоръки на командирите си. “Командването също ни търси дали даден нов дрон може да ни бъде полезен, от какво имаме нужда”, разказва ген. Костадинов. Като за целта хора от бригадата

участват във всяко чужди учения, дори търговски изложения

Даже и заради това, че често военните, точно както и в Украйна, намират ново приложение на дронове, които са създадени за цивилните.

“Реално FVP дроновете ни са търговски. Използваме ги главно за да се обучават хората в управлението им”, разказва ген. Костадинов. Именно тези мънички дронове обаче се ползват и за разузнаване и камикадзета. Като например търговските Matrice, на които може да бъде закачена бойна глава. И които ползват в Сухопътни войски както за разузнаване, така и за поразяване.

Такава употреба има и за един от специализираните военни дронове, които пък са приети на въоръжение в 4-и артилерийски полк, разказва командирът на батарея кап. Димо Димов. Машината, с която работят в артилерията обаче не е гражданска а си е специално производство за армията.

С тези дронове извършваме както разузнаване на целите на протевника, така и

поразяване на по-големи цели като бронирани машини или

командни пунктове”, разказва кап. Димов.

А веднъж излетял в небето, господар на дрона става напълно операторът.

Командването е поставило цели, но войникът, който управлява, има пълната свобода да избере как точно ще ги порази.

Дали заради тази свобода на действията, дали просто защото е интересно, но кандидати за оператори на дронове не липсват. Напротив, за всяка нова позиция веднага се намира човек. А хубавото е, че дори по-възрастните военни сравнително лесно усвояват тази техника. “Да, на едни им отнема няколко дни, на други вероятно седмици, но досега няма човек, който да е преминал обучение и да не е успял да овладее управлението на дрон”, разказва младши сержант Пеньо Христозов. Е, все пак на по-младите

им помага опитът от компютърните игри

Обучението е в три стъпки. Първата е теория, като за по-големите дронове като ТЕРЕС се изисква и сертификат от РВД.

Следват полети на симулатор, преди да се разреши истински. За този етап обаче правилата определя конкретният командир за конкретния човек. Няма правило колко часа да се натрупат на симулатор, а командирът преценява кога операторът е готов.

Оттам нататък започват и личните експерименти - полети по права линия, маневри, дори акробатика. Целта е всеки, който е достигнал до нивото да управлява дроновете в реални условия, да може да изпълнява поне едно такова учение на седмица.

Немалко от войниците могат и сами да си ремонтират дроновете. Някои пък

даже сами си ги създават,