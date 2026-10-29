Достойните лекари отиват там, където ги чакат, “пазят пациента и от шарлатана, и от болестта”

През 1888 г. бюджетът предвижда първокласни болници в шест града, а законът признава и труда на медика, който "има право за възнаграждение" дори "без да е написал рецепта"

На 6 юли 1911 г. във Великото народно събрание в Търново д-р Христо Стойчев се изправя пред депутатите с необичайно преброяване. В цялата камара, казва той, има “само четири души лекари”. Ако бяха “една пета например, както е във Франция”, нямало да се налага да убеждава залата, че България има нужда от отделно министерство на здравето.

Историята на тази шепа лекари обаче започва 32 години по-рано със самия парламент.

Търново, 1879 г. – парламент и първите болести

През 1879 г. младата българска държава основава парламент. Болести има в изобилие, лекарите се броят на пръсти, а медицинската помощ често идва твърде късно. Десетилетие по-късно, през 1890 г., депутатът В. Икономов разказва за Разградско, където в околията имало само фелдшер: “До гдето да дойде фелдшерът, човека се прободе, изтече му кръвта и умря”. Изводът му ще се повтаря в залата десетилетия наред: “Доктор трябва да има навсякъде”.

И все пак лекарите влизат

във властта още от първите години,

и то със сериозни имена. Д-р Георги Вълкович става депутат още в Учредителното събрание през 1879 г., после е и външен министър. Д-р Георги Вълкович (1833–1892), смятан за един от водещите хирурзи на Османската империя, е депутат още през 1879 г., после става външен министър (1881–1883) и председател на Държавния съвет, а по време на Сръбско-българската война през 1885 г. ръководи военните болници. Сградата на бившия турски конак, в коята се провежда Учредителното събрание през 1879 г.

Не по-малко пъстра е съдбата на д-р Христо Стамболски. Заточен през 1877 г. в Йемен, той описва там дракункулозата, болестта на “гвинейския червей”, а след Освобождението става депутат и директор в Източна Румелия.

Именно Стамболски разказва на 26 април 1883 г. колко трудно се изгражда една болница. Още бюджетът за 1880 г. отпуска 8000 лири за областна болница. Санитарният съвет и три поредни комисии търсят място, собственици даряват част от земята, а планът трябва да е за болница “не каквито се правят на изток, а по европейски начин”. Търгът е спечелен и договорът - подписан, когато д-р Янкулов забелязва, че избраното място е мокро и не става за болница. Санитарният съвет одобрява по-горното място, изпълнителят иска още около 700 лири и директорът трябва да пита Постоянния комитет дали ще ги отпусне.

Още по-бляскава е кариерата на д-р Георги Странски, който е и кум на Христо Ботев. През 1883 г. той председателства Областното събрание на Източна Румелия, след Съединението става комисар на Южна България, после министър на вътрешните работи, а от 1887 до 1890 г. води външната политика на страната. Днес неговото име носи университетската болница в Плевен.

В пленарната зала обаче той говори като лекар и през юни 1883 г. настоява

законът да не поверява

прегледите на “бабите”,

защото “Тоя член противоречи на всяка модерна наука.” В същата реч предвижда и “жени лекари, каквито макар засега да нямаме, но ще ги имаме с време”.

Някои от дебатите са буквално за живота и смъртта. На 20 септември 1883 г. министърът на просвещението д-р Димитър Моллов, по-късно кмет на София, обяснява защо не бива да се бърза с погребението: “Много хора умират и околните им се боят да се доближат и гледат наскоро да се заровят, без да се прегледат уликите… Най-сетне и вонята не е знак на истинна смърт, защото човек и жив вонее”. Д-р Димитър Моллов създава през 1880 г. “Физико-медицинско общество” в София. Три месеца по-късно, на 3 декември, депутатът Минчо Цачев, бивш губернатор, иска лекарите да полагат практически изпит, защото

“имаме доктори, които даже термини

по медицинската наука не знаят

Това е факт, и аз с ушите съм го виждал”. Залата избухва в смях, а някой му подвиква: “С очи!”.

Най-ясно цената на здравето проличава в един спор за бюджета година по-късно. На 14 декември 1884 г. Областното събрание в Пловдив гласува разходите на Дирекцията на вътрешните работи във време, когато данъците не са платени, а за дългове се продава дори най-нужният добитък. Комисията вече е орязала главата, но депутатът Бояджиев предлага да се закрие службата на 28-те околийски лекари, защото “при досегашното съществуване на околийските доктори не видяхме никаква полза”, и добавя, че докторите “нищо не правят”, с което разсмива залата.

Отговаря директорът д-р Хаканов и отговорът му е честен. Той признава, че санитарното управление “не отговаря за своето назначение”, но не приема това за довод да бъде закрито: “Може би околийските доктори не правят нищо, но твърде голяма несправедливост ще бъде към селското население, ако се унищожи санитарното управление”. “Там, където върлува треската, обяснява той, без лекар избухват епидемии”. Хаканов предусеща и упрека, че брани собственото си съсловие: “Може би някои г-да представители да помислят, че аз като доктор непременно трябва да защищавам своите аркадаши... аз защищавам това учреждение с пълно убеждение, че най-голямата икономия не би принесла такова добро на страната, отколкото ако се даде възможност на нашето население да може да си пази здравето, да го предпазва от разни епидемии”?

На другия ден депутатът Белчев го подкрепя с думи, които звучат съвсем съвременно: “За мене животът на един човек в Източна Румелия е повече, отколкото икономията от 500 000 гроша”. Предложенията за орязване падат и кредитът за санитарната служба от 982 400 гроша е приет с мнозинство.

Четири години по-късно княжеството постига първия си голям законодателен успех в здравеопазването. През 1888 г. д-р Михалов докладва санитарния закон,

бюджетът предвижда първокласни болници

в шест града,

а законът признава и труда на лекаря, който “има право за възнаграждение” дори “без даже да му е написал рецепта”.

Доверието се печели трудно и бавно

През 90-те години на XIX век лекарите вече са истински политици. Сред тях е д-р Георги Янколов, градски лекар в Пловдив и по-късно председател на Народното събрание. През 1895 г. той защитава пенсията на пловдивския лекар Михаил Владос с едно изречение, което казва повече от биография: “На никого той не е казал: Почакай, че сега ям”. През 1897 г. си спомня как лекарите са спечелили доверието на хората: “Когато почнах медицината в Тулча, дотогава в тоя град никой доктор не беше викан да цери болни деца… като видяха хората, че се излекуваха 100–200 деца, добиха доверие у докторите и захванаха да си церят децата при тях”.

Болниците обаче остават най-оспорваното перо в бюджета. През юли 1902 г. депутатът Н. Цанов негодува, че Министерският съвет е заличил 50 000 лева за първокласната болница във Видин. Болницата се помещава “в един затвор, останал още от Пазвантоолу”, а в същото време се намират пари за околийско управление в Свищов и за княжеските дворци. “Срамота е една първокласна болница да се помещава в едно здание, което е по-долно от един яхър”, казва Цанов. Шест години по-късно, когато се разпределят 550 000 лева за болници, депутатът С. Рожев пита защо да се строи нова болница в Елена, където вече има: “За лукс не трябва да се строи нова, когато в други градове и места няма никаква болница”. Неговият Лясковец има 9000 жители, тъне в туберкулоза и разполага със “само един градски лекар”.

Законът от 1888 г. издържа 15 години. През декември 1903 г. секретарят на събранието д-р Иван Момчилов чете пред депутатите мотивите към новия закон. Старият закон, пише в тях, е позволил на България да “заема прилично място между европейските държави със своите санитарни институти”.

Един околийски лекар обаче

отговаря за 50–60 хиляди души

и “не е вездесъщ”, затова селското население “едва ли вижда своя лекар 1–2 пъти в годината”. Новият закон въвежда задължителна ваксинация и задължително съобщаване на заразните болести и получава ново име – “за опазване общественото здраве”.

Но никой закон не може да прати лекаря на село. През декември 1906 г. министър-председателят Димитър Петков признава безсилието на държавата: “Насила не можем да ги накараме. Искат да стоят в болниците, било в Столицата, било в другите големи градове, а не щат да отиват в селата”. Депутатите търсят причината и през 1911 г. А. Димитров я открива в бедността. Клиенти на селския лекар биха били хора, “които сеят пшеница, а се хранят с лучена чорба”, а такъв човек няма с какво да плати на доктора. През 1914 г. Неделчо Георгиев добавя още две: лекарите, “като по-културни, по-просветени хора, искат да живеят някак си по-охолен живот в градовете”, а и държавата им плаща по-малко, отколкото на окръжния управител.

Председателят доктор

На 15 октомври 1910 г. Народното събрание избира за свой председател д-р Петър Ораховац, лекар, дошъл в България от Черна гора. Развълнуван, в първата си реч той казва: “Всеки народен представител трябва да се гордее с народното доверие. Аз по силата на особени условия имам особени причини да подчертая тая гордост”. И скромно добавя, че в залата има “много по-достойни от мене”.

Само няколко месеца по-късно Ораховац вече води битка, която ще го надживее – за отделно министерство на здравето. На довода, че никъде другаде нямало такова министерство, отговаря кратко: “за мене не е аргумент”. Идеята му ще трябва да чака още дълги години.

Войните между 1912–1918 г.

Балканските войни (1912–1913) и Първата световна война (1915–1918) се оказват най-тежкото изпитание за малката здравна система. На 31 октомври 1914 г. д-р Момчилов застава в защита на отсъстващия директор на народното здраве д-р Русев, когото упрекват, че пътува твърде много: “В новите земи допреди година нямаше никаква санитарна служба, че и там живеят хора, че там се настаняват бежанци”. И завършва с изречение, достойно за входа на всяко министерство: “Всичко, което се отнася до здравето на населението на една държава, не е скъпо.”

Година по-късно депутатът Христо Янков разказва как същият Русев посреща холерата в Дупница и Джумая: “Там, дето всеки ден имаше по 40–50 мъртви, там, дето не се намираше човек, който да отиде да провери умрелите от боязън да не се зарази от холера, само той със съдействието на властта успя с наставления и с увещания да тури персонал”.

Борбата с епидемиите взема своите жертви и сред самите лекари. През 1915 г. депутатът И. Янулов споменава от трибуната името на лекаря Панов, паднал в борбата с петнистия тиф, който “е загинал в войната срещу тая болест, изпълнил е доблестно своя дълг”. На 28 януари 1918 г. Янулов прави и тъжната равносметка, че от 1915 до края на 1917 г. на фронта или в борбата с тифа са загинали 40 лекари и лекарки при около 600 лекари в цялата страна.

Още преди тази равносметка, на 10 ноември 1917 г., посред войната, събранието гласува на трето четене създаването на медицински факултет, който започва работа от януари 1918 г. Министър Пешев вижда в него “национална гордост”. За Русев, някога даван под съд, но оправдан, той напомня, че осем адвокати от всички партии отишли на делото “не толкоз да го защищават, колкото да манифестират симпатиите си към личността на този лекар” – “един достоен български лекар”.

Мирът и последствията

След войните идва мирът, а с него и по-тихата, но не по-лесна битка с цифрите. През 1919–1920 г. коалиционното правителство създава специален закон за борба с маларията. Пет години по-късно д-р Владимир Руменов го нарича “един от най-модерните”.

Последната дума в тази история принадлежи на жена. На 26 декември 1945 г. д-р Вяра Златарева мечтае за време, в което “няма да има нужда да се задължават лекари да прекарат част от времето си “на село, а те сами ще пожелаят да бъдат там”. Предвиждането на Странски за жени лекари отдавна се е сбъднало, но от думите на Икономов са минали 55 години, а молбата е все същата. През всичките тези десетилетия историята рисува един и същ образ. Достоен е лекарят, който отива там, където го чакат, пази пациента и от шарлатана, и от болестта и не мълчи, когато залата утихне.

1939 година: 4,5 млрд. лева за отбрана, 213 млн. бюджетни трохи ­ за здраве

Селото остава най-трудната за лекуване рана. През март 1922 г. земеделецът И. Пандов разказва, че Върховният медицински съвет решил да прати специалисти от Александровска болница в провинцията, “обаче те всичките отказаха”. Мнозина лекари начело с председателя на лекарския съюз “претъркаха прага” на Министерството на вътрешните работи, за да спрат законопроекта за разпределяне на лекарите. Пандов напомня, че царска Русия е пращала лекарите си в Сибир, а Франция - във флота и в колониите.

Шест години по-късно, през 1928 г., депутатът П. Петков упреква лекарите, че гонят фелдшерите от селата, а министър-председателят Андрей Ляпчев му отвръща с горчиво признание: “Никой не гони фелдшера, няма лекар. Хай да му се не види!”.

Самите лекари в залата държат на достойнството на професията си. През 1931 г. д-р Ангел Сарафов завършва една разгорещена реч с професионалното си верую: “… преди всичко съм лекар. Вратата на моя кабинет… са били широко отворени за всички страждущи. Аз не деградирам своя кабинет до нивото на един бакалски дюкян, в който получава сирене само онзи, който има пари”.

През 1939 г. д-р Петър Яламов поставя въпроса за парите най-остро. Камарата току-що е гласувала с бурни акламации 4,5 млрд. лева за отбраната, а за народното здраве остават 213 млн. лева, които той нарича “бюджетни трохи”: “Нима народната отбрана не зависи от здравето на българския народ? … Ами ако нямаме здрав народ, кой ще оре земята?”.

Когато светът отново тръгва към война, през 1940 г. в България вече има 3127 лекари, но само 745 от тях работят на село. На 10 май същата година д-р Иван Йотов отговаря на упрека, че лекарите не отиват по селата “от липса на идеализъм”. Те не стоят там, казва той, “защото там нямат условия нито за работа, нито за живот”. И добавя: “Един лекар, който отиде в село, върши подвиг”. Като пример дава Цалапица, село с 6000 жители. Там ветеринарната лечебница е “великолепен палат”, а селският лекар приема в помещение, “строено за свинарник”.

В същите години законите срещу евреите изтласкват от професията и част от лекарите, а през 1944 г. депутатът Петър Марков казва: “Ние нямаме лекари да лекуват, а караме [еврейските] лекари да чукат чакъл”.