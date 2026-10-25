Преди беше УБО - създадено по съветски модел, за да пази от “народната любов” Георги Димитров

При комунизма служителите ѝ изпълнявали и доста прислужнически задачи

Управление за безопасност и охрана (УБО) - така се нарича службата, предшествала НСО, която в годините на комунизма пази от “народната любов” т.нар първи партийни и държавни ръководители и техните семейства. А за нейната важност и влияние може да се съди и по тези, които са я оглавявали. В продължение на 14 г. начело е ген. Димитър Гръбчев, партизанин от Трънския отряд и концлагерист (баща на известната режисьорка Иванка Гръбчева), който е с голям принос за изграждането на управлението. Той умира на 2 септември 1968 г. едва 53-годишен. Съпровождайки Тодор Живков при едно от поредните му планински изкачвания, получава инфаркт близо до хижа “Мазалат” в казанлъшкия Балкан.

На поста го наследява ген. Илия Кашев, който е начело на УБО цели 18 г. И въпреки че от смъртта му през 1986 г. са минали 40 г., все още около нея витае мистерия. Официозът в. “Работническо дело” съобщава, “че е починал след кратко боледуване”, но всъщност е открит прострелян в главата в банята в правителствена резиденция в Хисаря. До него бил пистолетът му “Валтер”, 7,62-милиметров. Някои обаче не изключват ген. Кашев да е бил убит.

Как обаче се създава УБО?

НСО се смята за приемник на Софийска Първа конна сотня, определена от княз Александър I Батенберг за негов собствен конвой и охрана.

Първият обаче, който е пазен от държавна охрана, създадена с тази цел, е Георги Димитров. На 5 октомври 1945 г. той се завръща от Москва, а с него са и съветските офицери, които бдят за сигурността му. Скоро обаче задачата е възложена на спецгрупа “лична охрана”, създадена изцяло по съветски модел, както и всички структури по онова време. Изградени са и още две групи - “Митинги и събрания” и “Охрана на ЦК на БКП”, към съществуващата вече Държавна сигурност.

През 1947 г. тя се транформира в дирекция с пет отдела, които не след дълго стават управления. Така в края на същата година Политбюро на ЦК на БКП го превръща в самостоятелен V отдел към ДС, специализиран в охраната на партийните и държавните ръководители. Любопитен детайл е, че през 1948 г. са създадени две отделения - “Лична охрана на Георги Димитров”, която била от четирима офицери, и “Охрана на Политбюро, министри и охрана на митинги и събрания”. На 15 януари 1949 г. с утвърден лично от Димитров щат към ДС е създаден отдел VIII.

Много важна роля при изграждането на тези структури играе точно ген. Димитър Гръбчев, минал и през школа в Москва. За неговата близост с Димитров говори и фактът, че той придружава ковчега с тялото му от Москва до София.

На базата на двата отдела през 1951 г. е изградено Управление II “Безопасност и охрана”. През 1962 г. по решение на ЦК на БКП се преименува на Управление - V ДС УБО и преминава с целия си щат под ръковоството на МС като самостоятелно звено. По-късно към него има и Гвардейска част под личния контрол на Тодор Живков. От 1971 г. УБО вече е на подчинение на Държавния съвет на НРБ. Интересен детайл е, че офицерите от УБО не са се занимавали само с опазване на живота на партийните ръководители, а и с доста прислужнически задължения. Така например гувернатките на децата и внуците на най-първите в Политбюро са били служителки на УБО. В същото упрлавление е и знаменитата майор Ани Младенова, личната медицинска сестра на Тодор Живков, която в началото на 90-те г. на миналия век стана известна с признанието, че е кърпила чорапите му. В началото на 1990 г. Петър Младенов издава указ, с който преименува УБО в НСО, а през 1991 г. е приет и правилник за дейността ѝ.

