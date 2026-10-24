Диагноза НСО

Началникът ѝ даде оставка, поискана от президента Илияна Йотова

Цунамито с падналата Колтуклиева и арестувания гард връща стар въпрос - какво точно прави тази служба, чийто щат е тайна, а годишният бюджет е над 50 милиона евро и има ли нужда от нея

Изпускане на нерви за секунди и вероятно трупано напрежение - гардът от НСО Мартин Варадинов поваля журналистката Соня Колтуклиева на земята.

Той е 37-годишен от Перник, с черен колан по таекуодо, един от личните охранители на председателя на парламента Михаела Доцова.

69-годишната Колтуклиева е опитен журналист с кариера във вестници, телевизии, сайтове. Давала е съвети като ПР в различни области на бизнеса. Член е на българската асоциация на журналисти и писатели по туризма. Особено активна с позиции в социалните мрежи. Води предавания в тв студиото на агенция ПИК.

Колеги, политици от ляво и дясно, прокурори, съдии познават нейния провокативен стил по време на публични събития. Тя пита и често, когато телевизионните камери показват нечии изявления, се чува Колтуклиева с остри въпроси. Със сигурност и държавните гардове в НСО са свикнали тя да следва по петите някое от охраняваните от тях лица и да пита. Без да очаква винаги отговори.

В четвъртък вечер, след като Соня и Мартин се сблъскват в 18,20 ч на място, на което са по служба (тя чака пред централата на “Прогресивна България” на столичния булевард “Христо Ботев”, за да пита важните лица от партията на премиера Радев, а гардът очаква работодателя си - председателя на парламента Михаела Доцова), възрастната жена минава прегледи във ВМА и е пусната за домашно лечение, а мъжът на средна възраст е с белезници във Военна прокуратура.

За минути грозният инцидент “грейва” в наситени политически цветове

и връхлита като цунами държавата. Дневният ред е сменен - вместо разговор за президентските избори в неделя масово се искат оставки. От върха на парламента до върха на НСО. Дори оттегляне на един от кандидатите за вота в неделя. Удивителното е, че с идентични позиции са “враговете” ДПС и ДБ, ГЕРБ и ПП.

И някак в тая патърдия заплува един брадясал въпрос - какво е Националната служба за охрана, има ли нужда от нея и какво точно правят служитетелите ѝ.

След инцидента с падналата на земята Колтуклиева президентът Илияна Йотова поиска оставката на началника на НСО ген. Емил Тонев, който ръководи службата от 6 години.

До петък, 23 ноември 2026 г., когато той е депозирал оставката си пред държавния глава, съобщи лично Йотова, която участва в Би Ти Ви. Пред Цветанка Ризова тя каза още, че двамата с ген.Тонев са говорили дълго за грешките в инцидента с Колтуклиева.

“Не бях никак доволна от чутото, защото не смятам, че охраната е била както трябва, а и защото в човешки план - има човек, паднал на земята, и някой трябваше да ѝ подаде ръка”, обясни президентът в “Лице в лице”.

И експерти, с които “24 часа” говори, разкриха детайли, които трудно непрофесионалисти биха забелязали. Повалянето на Колтуклиева на земята е един от малкото скандали със служители на НСО, които са заснети на видео. Все още не е ясно кой точно е запечатал кадрите, на които се вижда, че Михаела Доцова и охраната се качват в автомобила и в следващите

12 секунди обаче колата не потегля, а шофьорът за това време трябва поне няколко пъти да е заключил вратите Соня Колтуклиева, след като гардът на НСО я поваля на земята.

Това са правилата за охраняваните лица, които следват в НСО. Когато Доцова влиза, на секундата би трябвало да е щракнала ключалката на нейната врата. Шофьорът се забавя да потегли, защото преминаващи автомобили пречат на планирания обратен завой по бул. “Христо Ботев”. След това спира и точно тогава Колтуклиева отваря вратата на мястото, където е Доцова. Според експерти в охраната подобно колебание в движението може да е фатално при истинска заплаха. НСО има лампи, които може да включва и да нарушава правилата за движение. Цели 8 секунди минават от първото движение на Колтуклиева към беемвето до реакцията на Варадинов. Тя дърпа вратата няколко пъти, преди гардът да стигне до нея. Самата Доцова затваря вратата.

Освен това ясно се вижда, че Варадинов вече е имал съприкосновение с Колтуклиева, преди да я събори. Тя се насочва към Доцова в колата още докато шефката на Народното събрание върви към автомобила след излизането си от централата на управляващата партия. Гардът я блокира с тяло елегантно. Защо обаче решава да се оттегли, вместо да остане с Колтуклиева, не е ясно.

Дори след блъскането на журналистката следват две грешки

Първо охраната на Доцова слиза от колата. Вместо това е задължително по протокол охраняваното лице веднага да бъде изведено. Колата обаче потегля след няколко секунди. Освен това другият екип, в който е Варадинов, също потегля.

След като я съборил, той я приел за заплаха. И оставят журналистката да лежи на земята - морална грешка, която заслужено бе атакувана в социалните мрежи. Със сигурност липсата на достатъчно политически опит и познаване стила на Колтуклиева е причина 42-годишната Доцова да не направи най-нормалното. Ако е видяла падналата жена, да нареди на шофьора да спре и да помогне. Тук обясненията се разминават. А председателят на парламента тръгва след това да издирва Колтуклиева във ВМА и Военната прокуратура, за да се извини.

При подобен сблъсък "опасният човек", какъвто гардът вижда у Колтуклиева, трябва да бъде охраняван до идването на полицията. Целта е да не избяга, а да го разпитат. Видеото обаче ясно показва, че и това не се е случило по протокола, следван от НСО.

През август например по подобен начин беше неутрализирана общественичката Гергана Петрова от Струмяни. Тогава в града беше премиерът Румен Радев, а тя настойчиво се опитвала да му задава въпроси. Според НСО Петрова няколко пъти опитала да навлезе в охраняваната зона и отказала да се легитимира. По нейните думи държавните гардове я бутали, но до падане тогава не се стига. От НСО потърсили МВР за съдействие и полицаи слагат белезници на местната екоактивистка и я отвеждат в районното управление за установяване на самоличността . Така НСО излезе от бурята и пренесе въпросите към МВР.

Инцидентите с НСО обаче не са един и два

през последните години, както и дебатите за правомощията , назначаването на ръководството и бъдещето въобще.

НСО е особена служба за сигурност. Служителите още носят пагони и са военизирани за разлика от МВР, ДАНС и ДАР например. Илияна Беновска редовно хвърляше ябълки по представители на властта в близкот оминало, а гардовете от НСО внимаваха да не ги ударят.

Щатът е тайна. Служителите на НСО са лични гардове, шофьори, постова охрана на обекти като Министерския съвет, президентството, резиденция "Бояна", но и голяма администрация. Годишният бюджет е 50 милиона евро.

Имат бази и автомобили. Конкурси за постъпване на служба се обявяват рядко. През тази година са 3 за общо 23 щатни бройки. След последните промени в Закона за НСО службата охранява лично и жилищата на президент, премиер и председател на Народното събрание и главен прокурор. Шофьори с коли се осигуряват на министрите, конституционните съдии, заместник-председателите на парламента, шефовете на върховните съдилища и кмета на София. В закона все пак има точка, че НСО може да пази хора, които са свързани с националната сигурност. Това е тема, която дълго време се пази в тайна - кой, как и защо се охранява от държавни гардове.

Дълги години НСО беше нарицателно за преторианската гвардия на Ахмед Доган

Бившият председател на ДПС вече не беше депутат, но за него се грижиха десетки държавни гардове и шофьори. Екипите проверяваха трасето на движението му, пазиха сараите в "Бояна" и в Росенец, бяха до него денонощно.

С Доган е свързан и един от най-шумните провали на НСО. На 19 януари 2013 г. той обявяваше оттеглянето си от оперативната политика пред актива на партията в НДК, когато на сцената пред него застана Октай Енимехмедов и насочи пистолет към главата му. Оръжието не произведе изстрел, а младежът беше обезвреден от членове на ДПС. По-късно беше осъден за нападението и лежа в затвора, а офицери от НСО бяха наказани заради пропуска в охраната на Доган, който продължи да се ползва от екстрата.

Така до 2020 г., когато протестиращи щурмуваха сарая на морето и влязоха в сблъсък с държавните гардове. Те отблъснаха атаката, а един от тях захвърли демонстративно българското знаме, забито на плажа до палата. След скандалите Доган сам се отказа от услугите на НСО, а после си направи охранителна фирма Публична тайна е, че част от момчетата тогава напуснаха държавната служба и останаха на работа при него. След това години наред НСО пазеше депутатите Бойко Борисов и Делян Пеевски по сигнали, че сигурността им е застрашена. Комисия от началника на НСО, главния секретар на МВР и председателя на ДАНС анализира информацията периодично и решава дали има основания за продължаване на охраната на хора, които не са посочени в Закона за НСО. Борисов и Пеевски останаха без държавни гардове в първите дни на кабинета на "Прогресивна България" през май. Обяснението беше, че необходимостта е отпаднала.

НСО обслужва силните хора, но и разполага с информация за срещите им, подробности от личния им живот и дори компромати. Тези съмнения витаят от началото на прехода и дори от времето, когато НСО е част от "Държавна сигурност" като УБО. Досега обаче никой не е дал доказателства за това. Октай Енимехмедов насочи пистолет към главата на Доган пред погледите на делегатите в НДК и на охраната от НСО.

В същото време началниците на НСО винаги са си тръгвали тихо или по свое желание. Включително и Красимир Станчев след щурма на Росенец, когато бяха изнесени данни за оперативната дейност на НСО.

Шефовете на службата стават ценни кадри за сигурността на големи корпорации,

след като напуснат държавната работа. Някои от тях се включват и в политиката. Димитър Димитров например беше два мандата кмет на Етрополе, а Румен Миланов, управлявал НСО между 2004 и 2007 г., днес е депутат и председател на комисията за контрол над службите за сигурност.

“Разбираема е позицията на президента Илияна Йотова да поиска оставката на началника на НСО, но лично аз бих изчакал резултатите от проверката. Бих направил забележка на Емил Тонев, но бих го оставил на поста му”, каза Румен Миланов в петък по Нова тв. Той определи поведението на Соня Колтуклиева към Михаела Доцова като “мека опасност”, но призна че реакцията на НСО е била грешна. Трябвало да отговаря на степента на опасност.

“Това поведение с отварянето на вратата се разминава със сериозната журналистика”, каза още Румен Миланов. Допълни, че Доцова не е длъжна да отговаря на всеки въпрос и може да си тръгне, без да се спре при журналистите. Според Миланов при евентуална среща на улицата НСО няма да допусне журналист до охраняемо лице. Даде пример, че когато си тръгвал от парламента, често виждал как репортери тичат с микрофон след него, извинявал се и продължавал по пътя си.

“За да е в екипа, това е опитен служител”, каза Миланов за гарда Мартин Варадинов. И посочи, че лично той не би му сложил белезници, защото още не се знаело в какво състояние е Колтуклиева.

Гардове на НСО рядко се замесват в инциденти като Мартин Варадинов. Обучени са да се справят без насилие, периодично ги подлагат на тестове, а при назначаването им минават подробно психологическо изследване.

Обикновено стават участници в катастрофи. Те ползват специален режим на движение и имат право да нарушават правилата. Уви, понякога има и жертви. На 16 май 2024 г., точно преди поредните парламентарни избори, кола на НСО, в която пътува Кирил Петков, блъсна ауди до Варна. Шофьорът на леката кола загина, а съпругата му бе тежко ранена. Шофьорът на НСО беше оправдан от Военния съд в Сливен през май т.г. Според доказателствата по делото той се е движил с 88 км/ч при ограничение от 90, а загиналият не е преценил пътната обстановка при излизането си от второстепенния път.

Преди това коли на НСО катастрофираха в центъра на София, а тир удари пилотния автомобил от кортежа на президента Румен Радев на Околовръстното шосе в Пловдив.

Досега НСО е съобщавала за всеки инцидент с техен автомобил

Справка показва, че такива има по един или два всяка година.

Вина на гардове и шофьори от службата рядко се доказва. Разследва ги Военната прокуратура, която сега се занимава с Мартин Варадинов. Така например през 2019 г. пострада 14-годишно момче, ударено от кола на службата. Шофьорът е разследван за нанасяне на средна телесна повреда.

На 14 декември 2023 г. офицер от НСО блъска дете, което пресича на зелен светофар в “Люлин”. Военният съд в София го е осъдил условно, показа проверка на “24 часа”. Мъжът обаче спрял и помогнал на детето, след което повикал линейка.

Точно преди година също условно е осъден друг служител на НСО, който бил в състава на дневната смяна, охранявала комплекса на правителството в кв. “Бояна”, където живее премиерът. На 3 май 2024 г. около 17,30 ч сержантът повредил два автомобила, собственост на службата, пише в съдебния акт. Любопитен е начинът - сипал в резервоарите им вода и захар, което е пагубно за двигателя. Мотивите му остават тайна, но е разобличен от разследването.

През годините назад служители на НСО са подозирани в много грехове, включително че са

работили като охрана за подземни босове в свободното си време

През 2020 г. подполковник от службата беше арестуван, а днес е подсъдим като организатор на убийството на мнимата брокерка Станка Марангозова, но делото не е приключило на първа инстанция. Това е и най-сериозното обвинение към действащ служител на НСО, което обаче също не е доказано.

Има и инциденти, когато гардовете са жертва. Например през август 2020 г. БМВ удря шкода на НСО в София, която е спряла на червен светофар. Служителят е с травма на врата.

Преди години на две последователни събития на “24 часа” атакуван с думи и...жълти стотинки беше тогавашният премиер Бойко Борисов. В петък един от опитните служители на НСО, бил на работа и на двата инцидента, описа ситуацията така: “От медията ви ни критикуваха, че човекът със стотинките без проблеми е минал кордона на гардовете и се е оказал зад гърба на министър-председателя, а след това си е тръгнал, без да бъде разпитан. Истината е, че тогава Борисов отказа той бъде задържан. А на събитието с човека, който стана от залата и започна да обижда премиера, самата публика се възмути и го спря, а той беше изведен навън”.

