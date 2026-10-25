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В изборния ден малки сладки кученца свалят напрежението (Видео, галерия)

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Лиза се чуди за кого да гласува

Днес избираме президент. 27 двойки се борят за нашите гласове. Напрежението расте, драги читатели! Кой ще бие?

Ние обаче не можем да споделим с вас как върви надпреварата. Забранено ни е да ви информираме. Но искаме да ви помогнем да се освободите от стреса и напрежението на неизвестността. Според последни проучвания най-много за това помагат малки сладки кученца. Така съобщи финландската обществена телевизия. Затова днес ще ви залеем със снимки на симпатични бебоци.

Те ще ви поведат към вайбър канала ни, където ще видите числата от изборите за президент. Какво се случва в 10,30 ч. вижте тук.

Лиза се чуди за кого да гласува
Лиза се чуди за кого да гласува
Лиза се чуди за кого да гласува
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