Охраната по света: тежки психологически тестове, сериозна подготовка и проверка на миналото

Костюмирани мъже с дискретни слушалки, бронирани автомобили, които преминават през затворени улици. Това са кадрите, които обществеността обикновено вижда, когато президент или високопоставен политик се появи на публично събитие. Дейността на охранителите по света е организирана по различен начин.

В САЩ основната отговорност за охраната на президента е поверена на Сикрет сървис. Службата е част от Министерството на вътрешната сигурност и има дългогодишна история в защитата на американското държавно ръководство.

Работата на нейните агенти започва много преди президентът да пристигне на дадено място. Официалните посещения и публичните прояви изискват предварително планиране, оценка на потенциалните заплахи и взаимодействие с местните и федералните правоохранителни органи.

“Детайлите на смяната винаги са едни и същи - това са служителите по лична охрана близо до президента, но има и снайперисти, контращурмови екипи, контранаблюдение. Но хората трябва да разберат, че Тайните служби трябва да намерят баланс, при който президентът може да общува с избирателите си или да се наслаждава на игра на голф. Те не могат просто да го държат в непробиваема кутия”, казва Майкъл Матранга, който е работил в тях 12 г. по времето на Барак Обама. При необходимост Сикрет сървис работи съвместно с ФБР, местната полиция и други федерални служби. Сикрет сървис охранява президента, вицето му, семействата им и други определени държавни лица

В Русия ключова роля в защитата на президента и други определени държавни представители има Федералната служба за охрана (ФСО). Според руски медии, чиято информация не е публично потвърдена, Владимир Путин е имал 33-ма лични бодигардове, които са го придружавали през 2024 г. Не е ясно дали всички са с него по време на събития.

При чуждестранни посещения групата може да наброява приблизително 80-100 души, включително служители, които пристигат предварително, за да подготвят посещението.

За охраната на британския премиер отговаря специализирана част на лондонската полиция. Звеното Royalty and Specialist Protection (RaSP) се смята за едно от най-елитните, поради което се грижи и за сигурността на кралското семейство. В него не можеш да кандидатстваш директно за работа. Трябва първо да си бил опитен полицай и задължително да притежаваш квалификация за въоръжен офицер. Освен това от кандидатите се изисква да са преминали през тежки психологически тестове, интервюта и задълбочена проверка на миналото, за да се гарантират тяхната лоялност и дискретност. Избраните за работа се подлагат и на допълнителен 10-седмичен курс за стрелба в напрегнати ситуации, техники за избягване на засади и високоскоростно шофиране.

Тъй като служителите на RaSP са неотлъчно до кралски особи и премиера, те се обучават на протокол и поведение. Министър-председателят е един от малкото политици във Великобритания, които автоматично получават денонощна охрана. Председателят на долната камара на парламента може да разчита на такава само ако е преценено, че има опасност за неговата сигурност. И това решение не се взема еднолично от полицията, а от специализирана комисия. Тя прави оценка на риска, разчитайки на информация и от разузнавателните служби.

Същото се случва и по отношение на останалите политици, получаващи денонощна въоръжена охрана. Затова и кръгът им е изключително малък. В него обикновено влизат още няколко ключови министри и лидера на опозицията, който се смята за “премиер в сянка”. Бившите министър-председатели също биват охранявани от лондонската полиция до края на живота си.

В Италия сигурността на президента и премиера се осигурява от специализирани подразделения на силите за сигурност. Държавният глава се охранява от специализирани структури, сред които кирасирите - елитно подразделение на карабинерите, изпълняващо функции по охрана и представителни задачи. В защитата му участват и специализирани служби на президентската институция и полицията. Сигурността на министър-председателя се координира от Централната междуведомствена служба за лична охрана към Министерството на вътрешните работи. Непосредствената охрана се осъществява от специално обучени служители на полицейските служби. Мерките включват лична охрана, защита на официалните резиденции, сигурност при публични събития и организация на придвижванията. При официални посещения и пътувания се включват и местните органи на реда. Нивото на защита се определя според оценката на риска и наличната информация за евентуални заплахи. Оперативните детайли, като числеността на охраната и маршрутите, обикновено не се разгласяват публично.

