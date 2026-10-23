Лорер за запора на Костадинов: Всеки носи отговорност, нарушавайки забраната за дискриминация

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Всеки има право на политическа критика и свободно изразяване. Но всеки носи отговорност, когато се нарушава законовата забрана за дискриминация. Това казва в своя позиция във фейсбук Даниел Лорер.

Така той отговаря на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, който заяви, че заплатата му е запорирана заради дело за обида, което бившият депутат от ПП-ДБ води срещу него.

Костадинов казва, че е обещал финансова помощ за процедури ин-витро на семейство. Нямало да може да им помогне заради делото, в което Лорер претендирал за 100 000 евро обезщетение.

"В тази връзка ми е запорирал заплатата", посочи лидерът на "Възраждане".

Ето какво гласи цялата публикация на Лорер:

Позиция по повод оповестяването от кк на заведено срещу него гражданско дело

Производството за дискриминация започва през февруари 2023 г. , години преди настоящата президентска кампания. С Решение № 279 от 4 октомври 2024 г. КЗД установява, че спрямо мен е извършена дискриминация от него под формата на тормоз по признаците „религия", „етническа принадлежност" и „произход".

кк обжалва.

На 10 март 2025 г. Административен съд - Варна потвърждава установеното нарушение.

кк обжалва.

На 20 февруари 2026 г. Върховният административен съд с окончателно решение оставя в сила решението на Административен съд – Варна.

Съдилищата изрично отхвърлят тезата, че става дума за допустима политическа критика.

В мотивите си те приемат, че публикациите на кк и допуснатите под тях коментари с антисемитско съдържание са създали враждебна и унизителна среда спрямо мен във връзка с моя произход, етническа принадлежност и религия.

Това са съдебни констатации, а не мои политически оценки.

Гражданският иск за обезщетение е предявен на 17 юни 2026 г. след приключването на производството за дискриминация за неимуществени вреди в размер на 100 000 евро.

Съдът предстои да се произнесе.

Запорът върху трудовото възнаграждение на кк е обезпечителна мярка, допусната от съда по реда на ГПК, а не окончателно произнасяне по иска. Финансовите последици, от които кк се оплаква, произтичат от тази съдебна мярка.

4. Твърденията, че това е „дело-шамар" (SLAPP) или е предприето с цел да го уязви в президентската кампания, не съответстват на фактите и хронологията.

SLAPP обозначава съдебни производства, целящи възпрепятстване или ограничаване на публичното участие. В настоящия случай не става дума за опит да бъде заглушена законосъобразна политическа критика, а за търсене на обезщетение за вреди от установено дискриминационно поведение.

кк продължава публично да представя случая по начин, който съществено се различава от съдържанието на решенията на компетентните институции.

Нямам намерение да водя публичен спор по висящото гражданско дело. Ще защитя позицията си пред компетентния съд.

Всеки има право на политическа критика и свободно изразяване. Но всеки носи отговорност, когато се нарушава законовата забрана за дискриминация.

Защитата срещу дискриминация не ограничава на свободата на словото, а защитава на човешкото достойнство.