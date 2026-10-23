ЦИК се срещна с международни наблюдатели от над 14 държави

Централната избирателна комисия (ЦИК) се срещна с международни наблюдатели от „Европейска платформа за демократични избори“ – EPDE днес, а вчера – с наблюдатели от организацията Electio Lab. В разговорите участваха членове на ЦИК и представители от САЩ, Белгия, Норвегия, Италия, Германия, Испания, Словакия, Португалия, Унгария, Дания, Ирландия, Полша, Аржентина, Южна Африка и други държави, съобщиха от комисията.

На срещите ЦИК представи подготовката на изборите и мерките за гарантиране на законосъобразността и честността на вота. Специално внимание се отдели на дейностите, които са предприети за сигурността на машинното гласуване, включително удостоверяването на софтуера на устройствата, доверения процес на изграждане на изходния код и др.

Предприети са всички необходими мерки, измененията в Изборният кодекс и въвеждането на машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, да бъдат прилагани ефективно, сигурно и надеждно. Прозрачността и честността на вота са гарантирани чрез ясни и открити процедури. За спокойното и успешно протичане на изборите са предприети и допълнителни мерки, посочват от ЦИК, цитирана от БТА.

ЦИК и международните наблюдатели обсъдиха и възможностите за бъдещо взаимодействие, включително участие в инициативи като кръгли маси, и подчертаха значението на обмена на опит и информация.

Преди седмица „Информационно обслужване“ демонстрира публично системата за компютърна обработка на данните от гласуването на предстоящите президентски избори.