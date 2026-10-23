Пуснаха на свобода служителя на НСО, блъснал Колтуклиева

Софийският военен съд реши, че не е необходимо да налага мярка за неотклонение на служителя на Национална служба за охрана (НСО) лейтенант Мартин Варадинов, обвинен за нанесена телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева. Определението на съда следва да се изпълни незабавно и той да бъде освободен.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест. То беше постановено, след повече от два часа размисъл от страна на съдебния състав, след искане на прокуратурата за постоянен арест, съобщи БТА.

По време на заседанието адвокат Тервел Георгиев заяви пред съда, че няма доказателства, които да сочат, че Варадинов ще се укрие или ще извърши престъпление. В тази връзка той отбеляза, че клиентът му е семеен с две малки деца, както и че е служител в НСО от 2017 г., като няма нито едно дисциплинарно нарушение и е награждаван пет пъти. В кадровата му справка пише, че е съвестен и всеотдаен служител.

Защитникът отбеляза, че искането на прокуратурата за най-тежката мярка – „задържане под стража" е напълно необосновано. Той акцентира, че няма доказателства за това, че Варадинов е ударил Колтуклиева, както посочва прокуратурата. Всички свидетели казват, включително Колтуклиева, че е била избутана и е паднала. Също така държавното обвинение не е предоставило доказателства за удар от страна на обвиняемия.

Според адвокат Георгиев, при затворена врата на специализирания автомобил без разрешение от началника на личната охрана, служителите нямат право да отвратят вратата. По думите му, Колтуклиева е предприела незаконосъобразно отваряне на вратата. Той допълни, че клиентът му е действал по правилник, както и че служителите на НСО не са разпознали Колтуклиева като журналист, защото не е имала микрофон и камера, а е била с телефон. Георгиев отбеляза, че няма как служителите да предполагат защо Колтуклиева се опитва да отвори вратата. Според него действията на клиента му са в синхрон със Закона за НСО и правилника за изпълнение към него.

Смятам, че съм изпълнил законосъобразно моите функции като служител на Националната служба за охрана (НСО). Моля за по-лека мярка, каза пред съда по-рано днес Варадинов.

Пред медиите адвокат Георгиев каза, че се притеснява най-много от политическата ситуация в момента, това че сме в предизборна кампания и това са субективни фактори, които правят ситуация трудно предвидима.

Съдията посочи в мотивите си, че не може да се обоснове достатъчно надежден извод, че обвиняемият е нанесъл удар на пострадалата, като отбеляза свидетелските показания, включително на Колтуклиева, в които се говори за избутване. Според съдията няма данни, че Варадинов може да се укрие, както и такива за опасност да извърши престъпление.

Вчера в социалните мрежи бе разпространен видеоклип, на който се вижда как служителят на НСО Мартин Варадинов изблъсква журналистката от ПИК Соня Колтуклиева. Инцидентът се разигра пред централата на "Прогресивна България" в столицата, където по-рано през деня премиерът Румен Радев направи изявление пред медиите.

На клипа се вижда как журналистката посяга към вратата на конвоен автомобил, в който преди това се качи шефката на парламента Михаела Доцова. При опит да ѝ зададе въпрос, служител на НСО избутва Колтуклиева и тя пада по гръб на земята.

От ВМА излязоха с официална позиция по случая. Оттам информираха, че Колтуклиева е била приета в спешното отделение на болницата. Били са извършени нужните медицински прегледи, консултации и манипулации за установяване на състоянието й. След това тя била освободена за домашно лечение.

Началникът на НСО ген. Емил Тонев е подал оставка след вчерашния инцидент с журналистката от ПИК Соня Колтуклиева, обяви днес президентът Илияна Йотова.

Случаят предизвика остри реакции и сред опозицията. Няколко партии поискаха оставката на шефката на парламента Михаела Доцова.

"Исканата оставка на председателя на парламента от страна на опозицията е неадекватна и не само игнорира установените в НСО процедури, но и разкрива възкресяването на сглобката. Опитът въпросният инцидент да се използва за политическа реабилитация на сглобката няма да успее", коментираха от "Прогресивна България".