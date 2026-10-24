Писателят Деян Енев е отличен с Националната литературна награда на името на Йордан Радичков

Писателят Деян Енев спечели Националната литературна награда на името на Йордан Радичков на церемония в Берковица в петък вечер по повод 97-та годишнина от рождението на Радичков.

Енев печели за трети път тази награда при седмото издание на конкурса.

Националната литературна награда „Йордан Радичков" е присъдена на Деян Енев за сборника с разкази „Тъгувам за Киото". Втора награда на конкурса печели Женя Димова за сборника ѝ „Скъпи мои ангели", а трета награда – Здравка Евтимова за сборника „Каварненски разкази". Присъдени са и две поощрителни награди по разкази на Йордан Радичков – „Свирепо настроение" – на Стефан Сретник за сборника „Дека требе", и награда „Опит за летене" на Петър Барбалов – за сборника „Казвам на децата и другите".

Наградените получиха грамоти от Община Берковица, които връчи кметът Радослав Найденов, а също и парични и материални награди – 1000 евро и статуетка за първо място, 500 евро и картина по разказ на Йордан Радичков – за второ място, и 250 евро и 12 тома избрани съчинения на Радичков – за трето място.

Изпратените за конкурса сборници с разкази са били оценени от жури с председател Митко Новков – писател и драматург на програма „Христо Ботев" на БНР, проф. Пламен Антов от БАН, Петя Генова – общественик и литературовед от Берковица, Петър Чуков и Горан Атанасов. Председателят на журито Митко Новков съобщи, че за конкурса са изпратени 41 сборника с разкази на съвременни български автори. Нивото на писане е било много високо, като спечелилият първо място сборник се отличавал значително от останалите.

Кметът на Берковица Радослав Найденов заяви, че е горд и щастлив, че Община Берковица помага за седма поредна година за организирането на Националната литературна награда на името на Радичков. „От година на година конкурса се развива и все повече съвременни автори участват в него. Всеки от тях оставя за библиотеката в Берковица екземпляр от своята книга и обогатява фонда ѝ", заяви кметът.

Всички присъстващи останаха очаровани от картините на художника Венелин Захариев, експонирани в читалището. " Изкуството на самобитния писател Йордан Радичков от Северозапада ни прави повече човеци!' ,заяви литературоведът и общественик Петя Генова пред младите хора.