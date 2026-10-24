3 г. по-късно: Шофьор плаща 1000 евро, блъснал 19-годишна на колело в "Капана"

Трябва да покрие и разноските по делото - още 844,08 евро

Глоба в размер на 1000 евро трябва да плати 63-годишен мъж, признал вина за катастрофа с пострадала велосипедистка в пловдивския квартал "Капана". Той е сключил споразумение и така е договорил по-леко наказание, макар да не е първото му осъждане.

Около 18 ч. на 18 октомври 2023 г. на телефон 112 постъпил сигнал за пътен инцидент с участието на млада велосипедистка. На кръстовището между улиците "Железарска" и "Алцеко" лек автомобил "Хюндай" навлязъл в насрещното и ударил 19-годишното момиче, което било настанено в болница за лечение.

В хода на делото е установено, че пострадалата била със счупване на десния глезен, което довело до трайно затрудняване на движенията на крака и е категоризирано като средна телесна повреда, причинена по непредпазливост.

Споразумението с прокуратурата идва 4 дни след третата годишнина от инцидента. Решението на Районния съд в Пловдив, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.