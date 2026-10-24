Шишков: Прокуратурата трябва да продължи разследването на нарушенията по „Хемус“

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Той подчерта, че очаква прокуратурата да продължи работата си и по сигналите за нарушения при строителството на пътища

Прокуратурата започна да работи по-активно, след като правителството настоява тя да изпълнява задълженията си и предоставя конкретни факти за нарушения. Това заяви Иван Шишков в интервю пред бТВ, в което коментира действията на правоохранителните органи през последната седмица, случая с журналистката Соня Колтуклиева и съмненията за злоупотреби при строителството на пътища.

По думите му е важно да бъдат разследвани нарушенията, свързани с разходването на публични средства, включително при изграждането на автомагистрала „Хемус“.

„Ние ще се борим срещу тези, които буквално ограбиха държавата. Ще се борим срещу тези, които създадоха един модел“, заяви Шишков.

Той припомни, че преди три години, когато е бил регионален министър в служебно правителство, са били извършени проверки на строителството на магистрала „Хемус“ и са били оповестени данни за предполагаеми злоупотреби. По думите му впоследствие са били установени нарушения и при четвъртия лот на магистралата, като материалите са предадени на прокуратурата.

Шишков изрази удовлетворение, че прокуратурата предприема действия по подобни случаи. Според него, когато изпълнителната власт предоставя конкретни факти и настоява за разследване, това може да доведе до активизиране на институциите.

Той обаче постави въпроса защо политически сили, които преди са заявявали готовност за борба с корупцията, сега протестират срещу действията на правителството.

„Всички искахме да бъдат осветлени тези неща и всички искахме да стигнем дотам, че да имаме вече работеща прокуратура“, заяви Шишков.

Според него политическите конфигурации от последните години са допринесли за запазването на модела, срещу който сега се предприемат действия.

„Сглобката в България се подготвяше бавно и методично последните 15 години“, каза още той.

В интервюто Иван Шишков коментира и случая с журналистката Соня Колтуклиева, която потърси председателя на Народното събрание Михаела Гоцева за коментар, докато тя се намираше в автомобил с охрана от Националната служба за охрана (НСО).

Шишков заяви, че според него начинът, по който е била отворена вратата на автомобила, е представлявал провокация. Той подчерта, че внезапното отваряне на вратата на охранявано лице може да предизвика страх и неочаквана реакция.

„Не е нормално да се дърпа, да се отваря врата и това вече е въпрос на поведение“, посочи той.

Шишков допусна, че в организацията на охраната може да е имало пропуски, но отхвърли тезата, че отговорността за случилото се трябва да бъде прехвърлена върху председателя на парламента.

Той заяви, че не знае какъв точно е протоколът при подобна ситуация и дали охраняваното лице трябва незабавно да напусне мястото. По думите му хора от централата, пред която се е случил инцидентът, са излезли и са помогнали на журналистката.

В същото време Шишков определи като безспорно, че трябва да се обърне внимание на пропуските в охраната на председателя на Народното събрание.

Попитан дали ще бъде приета оставката на генерал Емил Тонев от поста началник на НСО, Шишков заяви, че предстои въпросът да бъде обсъден и решен от Министерския съвет.

„Ще го гласуваме, ще решим“, каза той.

По темата за действията на правоохранителните органи през последната седмица Шишков коментира и разследванията в Сунгурларе и Белица, както и случая с кмета на Кърджали. Той уточни, че няма конкретна информация дали тези случаи са свързани с обществени поръчки в ресора на регионалното министерство.

Шишков подчерта, че очаква прокуратурата да продължи работата си и по сигналите за нарушения при строителството на пътища, включително по случая с четвъртия лот на магистрала „Хемус“.