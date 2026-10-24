Бивш шеф на НСО за гарда, бутнал Колтуклиева: Имаше малко повече атракция около задържането му

Има пропуск и от страна на водача на автомобила, който не заключва вратата веднага

Поведението на Колтуклиева не е журналистика, заяви депутатът от ПБ и бивш началник на НСО генерал Румен Миланов в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ за инцидента със журналиста и председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

"И журналистът, и депутатът са граждани и трябва да спазват реда и закона. Що се отнася до поведението на госпожа Колтуклиева и дърпането на вратата, това според мен не е журналистика. Това е действие, което представлява нарушение на обществения ред. Не можеш да дърпаш вратата на охранявано лице, независимо кое е то. Има риск, който трябва да бъде оценен. В системата на НСО това попада в категорията на мекия риск и на такъв риск трябва да се отговори със съответната степен на противодействие. Очевидно е, че охранителят е използвал повече сила и тя пада на земята. Има момент на непремереност. Има и пропуски по отношение на разполагането на самия екип спрямо охраняваното лице. Има пропуск и от страна на водача на автомобила, който не заключва вратата веднага. Но това не е журналистика и според мен не е правилно", каза генерал Румен Миланов.

За поведението на Соня Колтуклиева бившият началник на НСО заяви:

"Тя няма основание да дърпа вратите на охраняемия автомобил. Не че са златни и нещо ще им стане, но такъв е редът. Ако погледнем Закона за НСО, това е административно нарушение, за което може да ѝ бъде потърсена отговорност. Сигурно това няма да се направи."

За поведението на председателя на НС Михаела Доцова генерал Миланов коментира:" Тя няма никакво нарушение, въпреки че ни се иска. Това е протокол, това е стандарт при инцидент. Първата задача на екипа е да изведе охраняваното лице от ситуацията. Това е стандарт не само в българската практика, но и в световната." Гардът е използвал повече сила отколкото трябва, заяви генерал Миланов.

"Нито ще се укрие, нито ще избяга. Решението на съда е напълно основателно. Прокуратурата малко се изсили и му сложиха белезниците. Имаше малко повече атракция около задържането на това лице, отколкото беше необходимо. Предпочитам един бит войник, отколкото трима новобранци", коментира Миланов по повод освобождаването на гарда Мартин Варадинов от ареста.

Това стана след като в социалните мрежи бе разпространен видеоклип, на който се вижда как охранител от НСО изблъсква журналистката от ПИК Соня Колтуклиева. Инцидентът се разигра пред централата на "Прогресивна България" в столицата, където по-рано през деня премиерът Румен Радев направи изявление пред медиите.

На видеото се вижда как журналистката посяга към вратата на конвойен автомобил, в който преди това се качи шефката на парламента Михаела Доцова. При опит да ѝ зададе въпрос, служител на НСО избутва Колтуклиева и тя пада по гръб на земята.

След инцидента офицера от Националната служба за охрана (НСО) Мартин Варадинов бе задържан , а със случая се зае и Военно-окръжна прокуратура-София. В петък Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста. И не определи мярка за неотклонение.

Случаят предизвика остри политически реакции. Няколко партии поискаха оставката на шефката на парламента Михаела Доцова.

В петък оставка подаде началникът на НСО ген. Емил Тонев