Втора вечер масово меле в махалата в Петрич, двама са ранени

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За втора поредна вечер полицията в Петрич е вдигната на крак заради масово меле в махалата.

Около 21,14 ч. е получен сигнал за физическа саморазправа между над 50 лица в кв. 182 в южния град. На място веднага са пристигнали няколко екипа полицаи и ситуацията е овладяна. По първоначална информация при мелето мъж е получил порезна рана на главата, а жена е с наранен крак от хвърлен по нея тежък предмет..

Засега един мъж е задържан, като полицията продължава работа по установяване на всички участници в инцидента. Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват как на улица „Здравец" десетки мъже и жени хвърлят камъни и всякакви други предмети, крещят и бягат. По неофициална информация в скандала са замесени две враждуващи от години фамилии Ресовци и Мечоците.

Предишната вечер, в 01:15 часа също бе подаден сигнал за масов бой в махалата. Тогава 69-годишен мъж бе пострадал с хематом на главата.

Счупени са предното дясно стъкло на товарен автомобил „Мерцедес Спринтер" и предното панорамно стъкло, шибидах и заден стоп на лек автомобил „Мерцедес".

И за двата случая е уведомена компетентната прокуратура и е са образувани досъдебни производства. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава.