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На живо Убиха известния бизнесмен Слави Бинев

Димитър Мартинов

[email protected]

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Всичко по темата

  • Минута мълчание в памет на Слави Бинев на международния турнир по таекуондо
    Минута мълчание в памет на Слави Бинев на международния турнир по таекуондо

    С минута мълчание бе почетена паметта на председателя на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев в рамките на Международния турнир „Рамус София къп" 2026, който се провежда днес.

    Церемонията по официалното откриване бе отменена.

    Екипът на Таекуондо клуб „Рамус" изказва дълбоки съболезнования към семейството и близките на Слави Бинев.

     

  • Един от задържаните е съпруг на съдружничка на Слави Бинев
    Един от задържаните е съпруг на съдружничка на Слави Бинев

    Един от задържаните на АМ "Тракия" е съпруг на съдружничка на Слави Бинев.  Слави и дамата имат общ бизнес. Тя участва в мащабни строителни проекти, основно в  Пловдив  и София, научи " 24 часа". 

    С таекуондо, но в Турция се занимава и съпругът й, който е един от тримата задържани.

    Вероятно става въпрос за неуредени финансови отношения. Познавали са се много отдавна.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  • Любомир Николов за стрелбата по Слави Бинев: Тримата задържани са му били чести гости, изграждат комплекси в София
    Любомир Николов за стрелбата по Слави Бинев: Тримата задържани са му били чести гости, изграждат комплекси в София

    Тримата задържани са се занимавали със строителство, в момента изграждат два комплекса в София, но между тях и Слави Бинев не намираме за момента свързаност. Това обяви главният секретар на МВР Любомир Николов, който по обед днес пристигна на мястото, където беше прострелян известния бизнесмен.

    Той е застрелян с един куршум, на мястото е намерена една гилза. 

    "В 10,18 получихме сигнала за простреляно лице в кв. "Гърдова глава"  Малко по-късно установихме, че на адреса са били трима, те били негови чести гости, и по конкретно вчера. Свидетел на мястото чул изстрел, след което забелязал, че тримата са се качили на "Лексус".

    Веднага да направени заградителни действия. Малко по-късно колата е засечена да напуска и на тунел Траянови врата те са задържани. На мястото установихме трима - двама с турски имена, от турски произход и един от български произход, разказа гл. секретар на МВР Любомир Николов.

    Случаят ще бъде докладван на прокуратурата утре. 

    Установени били две оръжия, едното е изхвърлено, а другото е в чантичката, която носел един от мъжете. 

    Според Николов вероятно причината са неуредени финансови отношения. Те са се занимавали със строителство и в момента изграждат два комплекса в София. Задържаните и жертвите нямат общ бизнес, поне засега разследващите не са установили такъв. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  • Българин и двама турци са задържани за убийството на Слави Бинев
    Българин и двама турци са задържани за убийството на Слави Бинев

    Две оръжия са открити в колата, в която са задържани тримата души, арестувани за убийството на Слави Бинев.  Полицията ги е хванала в района на тунел „Траянови врата" на автомагистрала „Тракия". Тримата са с чисти досиета.

    Двама от задържаните са с турцо, третият мъж  е българин. Работи се по установяване на мотивите за убийството. По първоначални данни става дума за битов конфликт.  Двамата турци са трайно установени в България.

    Снимки на арест на магистрала Тракия проведен малко преди обяд днес Снимка: 24 часа
    Снимки на арест на магистрала Тракия проведен малко преди обяд днес Снимка: 24 часа

    Снимки на арест на магистрала Тракия проведен малко преди обяд днес, изпрати до редакцията човек на "24 часа".

    Арестът е заснет на магистралата в посока от София към Бургас, малко след тунела на Ихтиман.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Слави Бинев СНИМКА: Архив
  • Битов скандал стои в основата на убийството 
  • Трима са задържани

Убиха известния бизнесмен Слави Бинев. Той е бил застрелян в столичния квартал "Павлово", научи "24 часа" от негови съседи. В момента полицията разследва убийството. На мястото е пълно с криминалисти. В 10:30 са затворили точно улицата пред дома му от полицията, разказаха съседи

Трима са задържани  на АМ "Тракия". Те се познавали с жертвата.  

По неофициална информация е намерено оръжие. Разследването ще покаже дали с него е застрелян бизнесменът.

По информация на "24 часа" става въпрос за битов скандал, в основата на който стои стар спор между Бинев и неговите познати.

В деня на убийството си председателят на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев е трябвало да присъства заедно с вътрешния министър Иван Демерджиев на турнир по таекуондо.

Двамата заедно е трябвало да открият международното спортно състезание под мотото "Таекуондо срещу зависимости", което събира на ринга 650 участници от 10 държави. Традиционно министърът на вътрешните работи е негов патрон.

Слави Бинев е роден на 10 декември 1965 г. в София. Преди да навлезе в политиката, изгражда кариера в таекуондото и бизнеса. През 1992 г. печели европейска титла по таекуондо на открито първенство в Целе, Словения.

Политическата му кариера започва през 2007 г., когато е избран за член на Европейския парламент от листата на партия „Атака". Той заема поста в два последователни мандата — от 2007 до 2014 г. През 2007 г. се кандидатира и за кмет на София. След напускането на „Атака" създава политическото обединение ГОРД, а впоследствие се присъединява към Националния фронт за спасение на България.

През 2014 г. Бинев става депутат в 43-тото Народно събрание и оглавява парламентарната комисия по култура и медии. Изборът му предизвиква обществена реакция и критики от представители на културните среди, след което той се оттегля от председателския пост. Наред с бизнеса и политиката, продължава да заема ръководни позиции в спорта. През 2017 г. е избран за президент на Българската федерация по таекуондо, а впоследствие заема и международни постове в спортни организации, сред които Европейският съюз по таекуондо.

Слави Бинев остава след себе си пет деца - Мартина, Мирослава, Калоян, Елена и Виктория. Мирослава и Елена бяха в художествената гимнастика, Калоян - таекуондо. Има и  внуци от Мартина и Елена.

Очаквайте подробности!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Слави Бинев СНИМКА: Архив
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
Синът на Слави Бинев Калоян Снимка: Георги Палейков
мястото е блокирано по полицаи Снимка: Георги Палейков
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
Слави Бинев СНИМКА: Архив
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
Синът на Слави Бинев Калоян Снимка: Георги Палейков
мястото е блокирано по полицаи Снимка: Георги Палейков
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
Слави Бинев СНИМКА: Архив
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
Синът на Слави Бинев Калоян Снимка: Георги Палейков
мястото е блокирано по полицаи Снимка: Георги Палейков
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
Полицията прави оглед след убийството на известния бизнесмен Слави Бинев Снимка: Георги Палейков
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