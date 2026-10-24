Тримата задържани са се занимавали със строителство, в момента изграждат два комплекса в София, но между тях и Слави Бинев не намираме за момента свързаност. Това обяви главният секретар на МВР Любомир Николов, който по обед днес пристигна на мястото, където беше прострелян известния бизнесмен.

Той е застрелян с един куршум, на мястото е намерена една гилза.

"В 10,18 получихме сигнала за простреляно лице в кв. "Гърдова глава" Малко по-късно установихме, че на адреса са били трима, те били негови чести гости, и по конкретно вчера. Свидетел на мястото чул изстрел, след което забелязал, че тримата са се качили на "Лексус".

Веднага да направени заградителни действия. Малко по-късно колата е засечена да напуска и на тунел Траянови врата те са задържани. На мястото установихме трима - двама с турски имена, от турски произход и един от български произход, разказа гл. секретар на МВР Любомир Николов.

Случаят ще бъде докладван на прокуратурата утре.

Установени били две оръжия, едното е изхвърлено, а другото е в чантичката, която носел един от мъжете.

Според Николов вероятно причината са неуредени финансови отношения. Те са се занимавали със строителство и в момента изграждат два комплекса в София. Задържаните и жертвите нямат общ бизнес, поне засега разследващите не са установили такъв.