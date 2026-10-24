Всичко по темата
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Минута мълчание в памет на Слави Бинев на международния турнир по таекуондо
С минута мълчание бе почетена паметта на председателя на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев в рамките на Международния турнир „Рамус София къп" 2026, който се провежда днес.
Церемонията по официалното откриване бе отменена.
Екипът на Таекуондо клуб „Рамус" изказва дълбоки съболезнования към семейството и близките на Слави Бинев.
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Един от задържаните е съпруг на съдружничка на Слави Бинев
Един от задържаните на АМ "Тракия" е съпруг на съдружничка на Слави Бинев. Слави и дамата имат общ бизнес. Тя участва в мащабни строителни проекти, основно в Пловдив и София, научи " 24 часа".
С таекуондо, но в Турция се занимава и съпругът й, който е един от тримата задържани.
Вероятно става въпрос за неуредени финансови отношения. Познавали са се много отдавна.
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Любомир Николов за стрелбата по Слави Бинев: Тримата задържани са му били чести гости, изграждат комплекси в София
Тримата задържани са се занимавали със строителство, в момента изграждат два комплекса в София, но между тях и Слави Бинев не намираме за момента свързаност. Това обяви главният секретар на МВР Любомир Николов, който по обед днес пристигна на мястото, където беше прострелян известния бизнесмен.
Той е застрелян с един куршум, на мястото е намерена една гилза.
"В 10,18 получихме сигнала за простреляно лице в кв. "Гърдова глава" Малко по-късно установихме, че на адреса са били трима, те били негови чести гости, и по конкретно вчера. Свидетел на мястото чул изстрел, след което забелязал, че тримата са се качили на "Лексус".
Веднага да направени заградителни действия. Малко по-късно колата е засечена да напуска и на тунел Траянови врата те са задържани. На мястото установихме трима - двама с турски имена, от турски произход и един от български произход, разказа гл. секретар на МВР Любомир Николов.
Случаят ще бъде докладван на прокуратурата утре.
Установени били две оръжия, едното е изхвърлено, а другото е в чантичката, която носел един от мъжете.
Според Николов вероятно причината са неуредени финансови отношения. Те са се занимавали със строителство и в момента изграждат два комплекса в София. Задържаните и жертвите нямат общ бизнес, поне засега разследващите не са установили такъв.
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Българин и двама турци са задържани за убийството на Слави Бинев
Две оръжия са открити в колата, в която са задържани тримата души, арестувани за убийството на Слави Бинев. Полицията ги е хванала в района на тунел „Траянови врата" на автомагистрала „Тракия". Тримата са с чисти досиета.
Двама от задържаните са с турцо, третият мъж е българин. Работи се по установяване на мотивите за убийството. По първоначални данни става дума за битов конфликт. Двамата турци са трайно установени в България.
Снимки на арест на магистрала Тракия проведен малко преди обяд днес, изпрати до редакцията човек на "24 часа".
Арестът е заснет на магистралата в посока от София към Бургас, малко след тунела на Ихтиман.
- Битов скандал стои в основата на убийството
- Трима са задържани
Убиха известния бизнесмен Слави Бинев. Той е бил застрелян в столичния квартал "Павлово", научи "24 часа" от негови съседи. В момента полицията разследва убийството. На мястото е пълно с криминалисти. В 10:30 са затворили точно улицата пред дома му от полицията, разказаха съседи
Трима са задържани на АМ "Тракия". Те се познавали с жертвата.
По неофициална информация е намерено оръжие. Разследването ще покаже дали с него е застрелян бизнесменът.
По информация на "24 часа" става въпрос за битов скандал, в основата на който стои стар спор между Бинев и неговите познати.
В деня на убийството си председателят на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев е трябвало да присъства заедно с вътрешния министър Иван Демерджиев на турнир по таекуондо.
Двамата заедно е трябвало да открият международното спортно състезание под мотото "Таекуондо срещу зависимости", което събира на ринга 650 участници от 10 държави. Традиционно министърът на вътрешните работи е негов патрон.
Слави Бинев е роден на 10 декември 1965 г. в София. Преди да навлезе в политиката, изгражда кариера в таекуондото и бизнеса. През 1992 г. печели европейска титла по таекуондо на открито първенство в Целе, Словения.
Политическата му кариера започва през 2007 г., когато е избран за член на Европейския парламент от листата на партия „Атака". Той заема поста в два последователни мандата — от 2007 до 2014 г. През 2007 г. се кандидатира и за кмет на София. След напускането на „Атака" създава политическото обединение ГОРД, а впоследствие се присъединява към Националния фронт за спасение на България.
През 2014 г. Бинев става депутат в 43-тото Народно събрание и оглавява парламентарната комисия по култура и медии. Изборът му предизвиква обществена реакция и критики от представители на културните среди, след което той се оттегля от председателския пост. Наред с бизнеса и политиката, продължава да заема ръководни позиции в спорта. През 2017 г. е избран за президент на Българската федерация по таекуондо, а впоследствие заема и международни постове в спортни организации, сред които Европейският съюз по таекуондо.
Слави Бинев остава след себе си пет деца - Мартина, Мирослава, Калоян, Елена и Виктория. Мирослава и Елена бяха в художествената гимнастика, Калоян - таекуондо. Има и внуци от Мартина и Елена.
Очаквайте подробности!