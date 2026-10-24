Оранжерия за канабис разкриха в Дупница

Полицаи са разкрили оранжерия за канабис в Дупница. Служителите са установили в жилището на 44-годишен местен жител технически оборудвана оранжерия за отглеждане на канабис. В нея имало отоплитена система, вентилация, трансформатори, специално осветление и 12 саксии с канабис, като растенията са с височина около 70 см. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, ползвателят на жилището е задържан с полицейска заповед. Уведомена е прокуратурата.

Разкритието е част от специализираната полицейска операция, проведена в петък в Кюстендилска област за противодействие на криминалните деяния, спазване на правилата за движение, недопускане на управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества, ненарушаване на обществения ред и политическите права на гражданите. Разкрити са четири престъпления, свързани с наркотични вещества, проверени са 21 обекта, 453 МПС – съставни са 9 АУАН и 45 фиша за нарушения по ЗДвП, установено е лице, обявено за издирване. Съставени и връчени са 10 протокола за предупреждение. Задържани са 10 лица.

Досъдебно производство за престъпление, свързано с наркотици, е образувано в РУ Кюстендил. 48-годишен местен жител е задържан за управление на автомобил след употреба на наркотично вещество, а при последвалите процесуални действия в колата му е открито бяло вещество, реагиращо на метамфетамин. В дома му пък са открити 5 монети, представляващи културна ценност. За случая е уведомена прокуратурата.

42-годишна жена, обитаваща незаконна постройка край река Банска, е задържана за притежание на наркотично вещество. Иззети са 3 опаковки с канабис и гриндер със суха листна маса – канабис. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.

Досъдебно производство за притежание на наркотично вещество е образувано в РУ Кюстендил – от 40-годишна кюстендилка е иззета опаковка амфетамин. Уведомена е прокуратурата.

Установени и задържани са трима мъже, които са нанесли побой на свой съкварталец и са повредили автомобила му – счупено е предно панорамно стъкло. Задържаните са на възраст 20 г., 32 г., 39 г. Досъдебно производство е образувано в РУ Кюстендил.